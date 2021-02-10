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بطولة تركيا لألعاب القوى داخل الصالات أربعة ارقام قياسية لبنانية لتسلاكيان وسبيتي والخوري وقبرصلي

10
FEBRUARY
2021
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شارك خمسة عدائين يمثلون ثلاثة أندية لبنانية في بطولة تركيا لألعاب القوى داخل الصالات في ملعب "أتاكوي أرينا" في إسطنبول على مدى ثلاثة ايام. 
 
وإنتهت بتسجيل اربعة  أرقام قياسية وطنيّة  لبنانية للسباقات داخل الصالات. وأتت  مشاركة البعثة اللبنانية بالمسابقة في تركيا بعد تنسيق بين الاتحادين اللبناني والتركي.
 
: وقد جاءت نتائج اليوم الاول على النحو التالي
 
 سجلت غريتا تسلاكيان من إنتر ليبانون رقماً قياسياً وطنياً جديداً في مسابقة 400 متر بزمن 57.65 ثانية وتأهلت إلى النهائيات. 
 
 وشاركت عزيزة سبيتي من الأنطونية وهيا قبرصلي من إنتر ليبانون في سباق  60 متراً وسجلتا 7.58 ثانية و 8.01 ثانية على التوالي قبل التأهل إلى النهائيات. 
 
 في نهائي 60 متراً ، سجلّت عزيزة سبيتي 7.56 ثانية واحتلّت المركز الثاني كما سجلت هيا قبرصلي 7.96 ثانية.
 
أمّا نور حديد من الجيش اللبناني فشارك في سباق  60 م وسجلّ 7.00 ثانية وبيتر الخوري من إنتر ليبانون شارك في مسابقة 3000 متر وسجلّ  8:39.18 د. 
 
أما في اليوم الثاني ، فقد سجلت عزيزة سبيتي رقمين قياسيّين وطنيّين وجاءت النتائج على النحو التالي: رقم قياسي وطني جديد لعزيزة في سباق 200 متر في 24.58 ثانية، ورقم قياسي وطني جديد آخر سجلته عزيزة في سباق 200 متر ايضاً بعد تأهلها للنهائيات ب 24.43 ثانية وإحتلّت المركز الأول في الترتيب العام.
 
وشاركت هيا قبرصلي في مسابقة 200 متر وحققت 26.66 ثانية وجاءت في المركز التاسع بالترتيب العام
 
 وأيضاً شارك نور حديد في مسابقة 200 متر وسجل 21.61 ثانية وتأهل إلى النهائيات.  وفي نهائيات 200 متر  سجل 21.65 ثانية وإحتلّ المركز الثالث في الترتيب العام.
 
 أمّا بيتر الخوري فقد سجلّ رقماً قياسياً وطنياً جديداً في مسابقة 1500 متر  بزمن  3:55.65 د
 
وفي اليوم الثالث سُجّلت ثلاثة أرقام قياسية لبنانية جديدة:
 سجلّت هيا قبرصلي رقماً قياسياً وطنياً جديداً تحت 20 سنة في سباق 400 متر بتوقيت 1:02.79د.
 
 وأيضاً سجلت غريتا تسلاكيان رقماً قياسياً وطنياً آخر في سباق 400 متر بتوقيت 56.77 ثانية.
 
 وفي ختام البطولة حقّق بيتر الخوري رقماً قياساً وطنياً جديداً  في سباق 1500 متر بتوقيت 03:53.60 د.
 
وفور تبلّغه بالنتائج  المسجلّة، وجّه رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعاده تهنئة باسمه وباسم اللجنة الادارية للاتحاد وعائلة اللعبة للعدائين والعداءات على النتائج المحققّة في اسطنبول لا سيما تسجيل اربعة أرقام قياسية لبنانية آملاً عودة "عجلة" ألعاب القوى الى الدوران من جديد في وطن الارز في أقرب وقت مع اتخاذ اجراءات صارمة للوقاية من وباء "كورونا". 
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