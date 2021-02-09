living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غلاف مجلة يثير غضب برشلونة قبل مواجهة سان جيرمان (صورة)

9
FEBRUARY
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت صحيفة SPORT الإسبانية أن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة أثارت غضب برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري الأبطال، بسبب مصير القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي.
 
وذكرت الصحيفة أنه في باريس يواصلون استفزاز برشلونة بإثارة التكهنات حول النجم الأرجنتيني، وربطه بسان جيرمان.
 
وكانت مجلة "فرانس فوتبول" قد نشرت غلافا يحمل صورة ميسي بقميص باريس سان جيرمان، ما زاد من لهيب النار المشتعلة.
 
وورد في عدد المجلة الفرنسية، تقريرا يتضمن آراء العديد من الخبراء حول تناسب لعب ميسي مع أسلوب اللعب في سان جيرمان.
 
وجاء ذلك عقب تصريحات شملت كلا من ماوريسيو بوكيتينو، مدرب الفريق الباريسي، ولاعبيه، آنخيل دي ماريا، ولياندرو باريديس، ونيمار، تحدثوا في الأسابيع الأخيرة عن إمكانية انضمام ميسي للفريق.
 
وتسبب هذا في غضب مدرب برشلونة، رونالد كومان، الذي اعتبر أن الأمر "غير محترم" مؤكدا أن "ليو لاعب في برشلونة، ولدينا مباراة ضدهم".
 
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أيضا إن ميسي نفسه سئم من التكهنات المستمرة حول مستقبله، وأنه حتى الآن لم يتخذ أي قرار بشأن النادي الذي سيلعب له خلال الموسم المقبل.
 
وينتهي عقد ميسي مع النادي الكتالوني في الصيف المقبل، ويعد باريس سان جيرمان أبرز الأندية الراغبة حاليا في ضم النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما، الموسم المقبل.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout