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بعد الهزيمة القاسية.. كلوب يعترف: لم يتبق لنا سوى "هدف واحد"

9
FEBRUARY
2021
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اعترف مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب بعد خسارة فريقه القاسية على ملعبه أمام مانشستر سيتي 1-4 أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل هو "الهدف الأساس" في الوقت الحالي بعد تضاؤل آماله بنسبة كبيرة في الاحتفاظ باللقب.
ويتخلف ليفربول في المركز الرابع حاليا بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة أيضا.
 
وقال كلوب، الذي خسر فريقه 3 مباراة تواليا على ملعب "أنفيلد" للمرة الأولى منذ عام 1963 "بطبيعة الحال الأمر بات واضحا، احتلال أحد المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال أصبح الهدف الأساس، سنبذل قصارى جهدا لتحقيق ذلك".
 
وأضاف "ثمة متسع من الوقت لضمان هذا الأمر وبالتالي يتعين علينا العودة إلى سكة الانتصارات".
 
وتنتظر ليفربول مباريات صعبة في الأيام المقبلة، حيث يحل ضيفا على ليستر سيتي الثالث بقيادة مدربه السابق الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز، السبت المقبل، ثم يستقبل جاره إيفرتون في مباراة الدربي بعدها بأسبوع، في حين يواجه لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل على ملعب محايد وتحديدا في بودابست، نظرا لعدم سماح السلطات الألمانية بدخول الفريق إلى أراضيها بسبب جائحة كوفيد-19.
 
وكان كلوب قاد ليفربول لإحراز لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام 1990، لكن سقوطه أمام سيتي جعل مهمته في غاية الصعوبة لتكرار هذا الإنجاز.
 
ويعاني ليفربول من إصابات عدة في صفوفه لا سيما في خط دفاعه، حيث يغيب عملاقه الهولندي فريجيل فان دايك أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي على الأرجح حتى نهاية الموسم بعد إصابة خطيرة في ركبته تعرض لها خلال مباراة الدربي ضد إيفرتون في 17 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى غياب الكاميروني جويل ماتيب بدوره حتى نهاية الموسم وجو غوميز حتى الأشهر الأخيرة منه.
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