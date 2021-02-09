حساب "الفيفا" في تويتر يشيد بلاعبي الأهلي رغم الخسارة أمام بايرن ميونخ

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أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بالأداء الذي قدمه لاعبو الأهلي المصري رغم الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين في نصف نهائي مونديال الأندية اليوم الاثنين.

ووصف الحساب الرسمي لـ"الفيفا" باللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أداء الأهلي بالبطولي، حيث نشر صورة تظهر نتيجة المباراة، وأرفقها بالقول: "نهاية اللقاء بفوز بايرن ميونخ على الأهلي بهدفين نظيفين مع أداء بطولي لرفقاء الشناوي".

سيواجه بايرن ميونخ "بطل أوروبا" في المباراة النهائية لمونديال الأندية المقررة الخميس المقبل، فريق تيغريس أونال المكسيكي بطل "الكونكاكاف" الذي حجز تذكرة النهائي الأولى عقب فوزه على بالميراس البرازيلي بطل "كوبا ليبرتادوريس" بهدف دون مقابل أمس الأحد.

في المقابل، سيواجه الأهلي "بطل إفريقيا" فريق بالميراس في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في البطولة.