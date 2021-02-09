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تامبا باي بطلاً لسوبر بول... ورقم قياسي للأسطورة برايدي

9
FEBRUARY
2021
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أحرز نادي تامبا باي بيوكانيرز النسخة الخامسة والخمسين من نهائي كأس سوبر بول في كرة القدم الأميركية بفوزه السهل على كانساس سيتي تشيفس 31 - 9 في حين تُوج أسطورة الفائز توم برايدي بلقبه السابع (رقم قياسي) في مسيرته في هذه الكأس الشهيرة التي تحظى باهتمام وتغطية كبيرين في الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وكان المخضرم برايدي (43 عاماً) الذي يخوض موسمه الحادي والعشرين انضم إلى تامبا باي العام الماضي بعد عقدين من الزمن أمضاهما في صفوف نيو إنغلاند باتريوتس حيث توج في صفوفه باللقب ست مرات، كما أنه كان يلعب النهائي العاشر له في مسيرته.

ونجح برايدي الذي يعد أفضل لاعب في مركز «كوارترباك» الهجومي على مر التاريخ، في التسجيل ثلاث مرات وراء خط الهدف «تاتش داون» في المباراة، وقال بعدها وقد التف أولاده حوله: «أنا فخور جداً بالشباب، دخلنا المباراة ونحن نثق بأنفسنا جداً لتحقيق الفوز».

 

وأضاف برايدي الذي اختير أفضل لاعب في المباراة للمرة الخامسة في النهائي: «لا أريد مقارنة هذا التتويج مع الألقاب الآخر، كل لقب رائع».

في المقابل، لم يجد باتريك ماهوميس (25 عاماً) الذي يرشحه النقاد لخلافة برايدي الحل في مواجهة دفاع محكم من تامبا باي الذي نجح عموماً في الحد من خطورة الترسانة الهجومية لكانساس.واللقب هو الثاني لتامبا باي بعد عام 2003 علماً بأنه كان أول فريق يخوض نهائي سوبر بول على ملعبه «رايموند جيمس ستاديوم» الذي شهد حضور 25 ألف متفرج سُمح لهم بالوجود رغم الانتشار الكبير لفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة.  في المقابل، فشل تشيفس في إحراز اللقب للعام الثاني توالياً.




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