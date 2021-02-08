اتحاد الريشة الطائرة نظم ندوة افتراضية عن وباء كورونا المستجد...

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عقدت اللجنة النسائية والإنسانية في الإتحاد اللبناني للريشة الطائرة ندوة إفتراضية عبر تطبيق ZOOM بعنوان "وباء كورونا المستجد بين الأمس، واليوم ومستقبلًا على الصعيدين الطبي والنفسي" مساء السبت 6 شباط 2021 . افتتحت الندوة بكلمة ترحيب تلتها رئيسة اللجنة النسائية والإنسانية نائب رئيس الإتحاد رولا مجذوب قباني، كما كان لرئيس الإتحاد ونائب رئيس الاتحاد الدولي جاسم قانصوه كلمة نوّه فيها بالجهود التي تبذلها اللجنة في الاتحاد من أجل تمكين وتفعيل دور المرأة على صعيد الرياضة المحلية، وشكر قانصوه رئيسة الإتحاد العربي الدكتورة سوسن تقوي التي قدمت منصة الإتحاد العربي من أجل إقامة الدورة، مشيداً بالمحاضرين الدكتورة ماريان باروك (بطلة لبنان سابقاً في اللعبة) والدكتور ايلي خوري.

الدكتور ماريان باروك تحدثت بإسهاب عن نشأة كورونا منذ العام 2003 الى اليوم وكيفية تفاعله وإنتشاره بشكلٍ سريع بطريقة علمية وطبية متطرقةً الى طريقة عمل اللقاح الخاص به.

ليبدأ من بعدها الدكتور ايلي خوري محاضرته التي شرح فيها الوضع النفسي في ظل الوباء والحجر المنزلي وكيفية التعامل معه من أجل تخفيف الضغط وتخطي هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة.

وشكر المحاضران باروك وخوري الإتحاد اللبناني للعبة على هذه الخطوة التي أفسحت المجال امام عدد كبير من المهتمين للاطلاع على الوضع الصحي والنفسي في ظل الوباء المستجد.