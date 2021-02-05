تأجيل "الدوري اللبناني للتايكواندو" الى شهر آذار المقبل

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صدر عن الاتحاد اللبناني للتايكواندو البيان التالي:

بعدما تلقى الاتحاد اللبناني للتايكواندو كتاباً رسمياً من الاتحاد الدولي للتايكواندو بتاريخ 4 شباط 2021 يعلمه فيه بتأجيل التصفيات المؤهلة الى دورة الألعاب الاولمبية الصيفية المقبلة وبما ان موعد "الدوري اللبناني للتايكواندو" كان مرتبطاً بموعد التصفيات المذكورة،اجتمعت الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني للتايكواندو بتاريخ 4 شباط الجاري واتخذت قراراً بتأجيل مواعيد "الدوري اللبناني للتايكواندو" كما يلي:

-الدوري اللبناني للتايكواندو- المرحلة الاولى:6 و7 آذار 2021

-الدوري اللبناني للتايكواندو- المرحلة الثانية:13 و14 آذار 2021

-التصفيات:17 آذار 2021

اما بالنسبة لبطولة لبنان للبومسيه فقد تم تحديد الموعد التالي:20 و21 آذار 2021