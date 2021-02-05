السلطات الألمانية ترفض السماح لليفربول بدخول أراضيها

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قالت وسائل إعلام ألمانية يوم الخميس، إن نادي لايبزيغ لن يتمكن من استضافة ليفربول ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الشهر، بعد أن رفضت السلطات إصدار تصريح سفر للنادي الإنجليزي.

ورفضت الشرطة الاتحادية الألمانية طلبا تقدم به نادي لايبزيغ للحصول على تصريح خاص كان من شأنه السماح لمنافسه ليفربول بالسفر إلى ألمانيا لخوض مباراة ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في 16 فبراير الجاري، رغم القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان: "أبلغت الشرطة الاتحادية نادي لايبزيغ اليوم بأن المسألة لا تندرج تحت فئة الظروف الاستثنائية".

وذكرت التقارير أنه سيتعين على لايبزيغ الآن البحث عن ملعب بديل للمواجهة ويجب أن يخطر الاتحاد الأوروبي "يويفا" بأي تغيير بحلول يوم الاثنين المقبل.

وقال لايبزيغ إنه لن يصدر أي تعليق اليوم الخميس بشأن مواجهة ليفربول.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب لايبزيغ يوم 16 فبراير الجاري، على أن يستضيف ليفربول مباراة الإياب في العاشر من مارس المقبل.