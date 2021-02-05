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مورينيو "المحبط" لمراسلة: "سؤال جيد لكنك لا تستحقين الإجابة"

5
FEBRUARY
2021
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صدم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق توتنهام، مراسلة تلفزيونية بعد أن طلبت منه شرح سبب عدم قيامه بإشراك لاعبه غاريث بيل خلال هزيمة فريقه أمام تشلسي بهدف دون رد.
 
وخلال المباراة بين الفريقين اللندنيين، افتقد توتنهام التفوق من دون نجمه المصاب هاري كين، وخسر بركلة جزاء سددها جورجينيو في الدقيقة 24 من المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس.
 
وأشرك مورينيو كلا من إريك لاميلا ولوكاس مورا، بدلا من غاريث بيل المعار من ريال مدريد، بينما كان أصحاب الأرض يطاردون من أجل إحراز التعادل.
 
وعندما سألته الصحفية أليسون بندر عن سبب عدم إشراك بيل، رد عليها مورينيو: "سؤال جيد. لكنك لا تستحقين أن تعرفي الإجابة".
 
وسأل مراسل آخر مورينيو عن ذلك في مؤتمره الصحفي، فقال: "أنا أبذل قصارى جهدي. غاريث يبذل قصارى جهده. الجميع يبذل قصارى جهده".
 
يشار إلى أن بيل لم يثبت بعد نفسه كلاعب أساسي تحت قيادة مورينيو منذ عودته "العاطفية" إلى توتنهام الصيف الماضي.
 
وخاض الويلزي 15 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق اللندني هذا الموسم لكنه بدأ مرتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن من تسجيل 4 أهداف فقط، واحد في كل من دوري الدرجة الأولى والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.
 
وفي غضون ذلك، يقول مورينيو إنه يستطيع رؤية الروح في فريقه رغم من تعرضه لثالث خسارة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الخميس، بحسب صحيفة تلغراف البريطانية.
 
 ومنذ السفر إلى ملعب آنفيلد في القمة التي جمعته مع ليفربول، في 16 ديسمبر، خسر توتنهام 5 من مبارياته التسع اللاحقة، بما في ذلك 3 مباريات متتالية لأول مرة منذ 2012.
 
يشار إلى أن توتنهام يعاني من العديد من الإصابات للاعبين بينهم هاري كين وجيوفاني لو سيلسو وديلي آلي، لكن مورينيو يصر على أنه يرى تكاتفا في فريقه.
 
وقال "نحن نحاول مواصلة البحث لكنني أرى عملا جماعيا. ليس من السهل رؤية التكاتف مع النتائج السيئة والهزائم والصعوبات والإصابات. من السهل جدا إظهار العمل الجماعي عندما تكون في مباراة صعبة وتفوز، عندما يكون كل شيء رائعا".
 
وأضاف قائلا "لكن في اللحظات الصعبة يكون من الصعب رؤية هذا التكاتف لكنني رأيت ذلك في الشوط الثاني..".
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