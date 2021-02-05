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"لا أفهم ذلك".. نادال يعلق على عقد ميسي الخيالي

5
FEBRUARY
2021
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أبدى أسطورة التنس الإسباني رافاييل نادال استغرابه من الانتقادات التي طالت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب عقده "الخيالي" مع برشلونة الذي تسرب للإعلام مؤخرا.
 
ونشرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، نسخة مسربة من عقد ميسي مع ناديه الإسباني، الذي يحصل قائد منتخب الأرجنتين بموجبه على أكثر من 555 مليون يورو على مدى 4 مواسم، إذا تم استيفاء سلسلة من الشروط.
 
وقال نادال لصحيفة "ماركا": "أنا لا أفهم سبب النقاش (حول عقد ميسي الضخم). هذا لاعب هو بلا أدنى شك من بين الأفضل في تاريخ كرة القدم، ويحصل على مبلغ أبدى ناديه استعداده لدفعه".
 
وأضاف: "النادي يعتبره مستحقا لهذا المبلغ، وهما (ميسي وبرشلونة) عليهما التعامل مع أمورهما المادية بعدها".
 
وتأتي تصريحات نادال مساندة لميسي، الذي "يستحق" المبلغ الخيالي الذي ينفق من أجله وفقا لرأي نجم التنس، بينما انتقد كثيرون المبلغ الضخم الذي وضع برشلونة في مأزق مالي.
 
يذكر أن نادال مشجع شغوف لريال مدريد الإسباني، غريم برشلونة، لكن تربطه علاقة جيدة بأساطير كرة القدم ومن بينهم ميسي.
 
وبحسب النسخة المسربة من العقد، وعلى ذمة "إل موندو"، فإنه تم الاتفاق على البنود في نوفمبر 2017، علما أن العقد ينتهي في 30 يونيو من هذا العام عندما يغادر ميسي ملعب "كامب نو"، إذا لم يتم تمديده.
 
وحاول ميسي (33 عاما) جاهدا مغادرة النادي الكتالوني الصيف الماضي، إلا أنه رضخ في النهاية لقرار النادي بتفعيل الشرط الجزائي بقيمة 700 مليون يورو، وقرر البقاء لموسم آخر.
 
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