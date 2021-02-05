جورجينا تحتفل بطريقة خاصة بعيد ميلاد رونالدو والأخير يتفاعل معها

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احتفلت جورجينا، بطريقة خاصة بعيد ميلاد صديقها، مهاجم يوفنتوس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذى أكمل اليوم الجمعة عامه الـ36.

ونشرت جورجينا عبر حسابها الشخصي في موقع "إنستغرام"، عدة صور لها مع رونالدو خلال استمتاعهما برحلة بين الثلوج، واكتفت بالتعليق عليها بـ"إيموجيات" (رموز) تعبر عن حبها له.

وتفاعل رونالدو مع منشور جورجينا، وعلق عليه بوضع رمز عبارة عن وجه يرسل قبلة.

ويحتفل رونالدو بعيد ميلاده الـ36، في وقت يمر فيه بفترة رائعة في مسيرته، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 15 هدفا، وسجل في المجمل 22 هدفا في 23 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وتحدثت تقارير إعلامية، أمس الخميس، أن يوفنتوس ينوي مكافأة نجمه الأول، رونالدو، على أدائه المميز مع الفريق، بتمديد عقده.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن إدارة اليوفي، تسعى لتمديد عقد رونالدو، الذي ينتهي في يونيو 2022، ليستمر حتى صيف 2023.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في ترتيب "الكالتشيو" برصيد 39 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد نابولي، متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدر ميلان.