"الحلم الممكن".. هكذا فعلها الأهلي في 1977؟

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مع انطلاق صافرة نهاية المباراة بين الأهلي المصري والدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية، الخميس، وإعلان فوز بطل إفريقيا بالمباراة بنتيجة هدف دون رد، بدأت جماهير الكرة المصرية على اختلاف انتمائها في طرح سؤال واحد "هل يمكن أن يفعلها الأهلي في المباراة المقبلة المرعبة"؟

هي بالقطع مباراة مرعبة لجماهير الأهلي لأنها ستكون أمام بطل أوروبا، بايرن ميونيخ، الذي فاز على كبار أوروبا، والجميع ما زال يتذكر الفوز الساحق الذي حققه الفريق البافاري على برشلونة بنتيجة 8 أهداف لهدفين في بطولة الموسم الماضي.

وهي النتيجة التي لم ينساها حتى الحساب الرسمي للبايرن واستغلها لإخافة بطل مصر وإفريقيا، واستفزاز فريق برشلونة في آن واحد، عندما كتب "موعدنا الإثنين 8\2" مع ذكر الحساب الرسمي للأهلي.

الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي المصري رد على تغريدة النادي الألماني بقبول التحدي وكتبت بالعامية المصرية " تعالوا بأقوى فريق في تاريخكم اللي كسب بطولة أوروبا 3 مرات ورا بعض في السبعينات".

أما الجماهير "الأهلاوية" فبدأت على استحياء في التفكير بالأمر وراح كثير منها يسأل "لماذا لا؟"، خصوصا مع ظهور قصاصة قديمة من جريدة "الأهرام" المصرية تتحدث عن فوز الأهلي بالفعل على بايرن ميونيخ في القاهرة في ديسمبر 1977، في مباراة ودية، وذلك خلال الفترة التي تسيد فيها بايرن البطولات الأوروبية محرزا لقب دوري الأبطال لـ3 مواسم متتالية.

والطريف أن النجم محمود الخطيب، الرئيس الحالي للنادي الأهلي، سجل هدفا خلال تلك المباراة التاريخية، التي تنازل فيها الأهلي عن لونه الأحمر المعتاد لصالح الضيوف مفضلا ارتداء اللون الأبيض حينها.