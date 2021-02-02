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أغلى 8 لاعبين في التاريخ بعد حساب التضخم.. الصدارة لرونالدو ونيمار يتذيل

2
FEBRUARY
2021
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كشف تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، أسماء أغلى 8 لاعبي كرة القدم على مر العصور بعد حساب فروق تضخم العملة.
 
وذكرت الصحيفة، أن المهاجم  البرازيلي المعتزل، "الظاهرة" رونالدو، هو أغلى لاعب كرة قدم على مر التاريخ، حيث دفع نادي إنتر ميلان الإيطالي، نحو 25  مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه من برشلونة عام 1997، وهو ما يعادل بعد حساب فروق تضخم العملة 380 مليون جنيه إسترليني في الوقت الحالي.
 
وحل أسطورة كرة القدم، الراحل دييغو مارادونا، في المركز الثاني، بقيمة بلغت 300 مليون جنيه إسترليني، عندما انضم من برشلونة الإسباني إلى نابولي الإيطالي عام 1984 مقابل نحو 6 ملايين جنيه إسترليني.
 
فيما احتل الفرنسي ميشيل بلاتيني، المركز الثالث، بقيمة 295 مليون جنيه إسترليني، عندما انتقل من فريق سانت إتيان الفرنسي إلى يوفنتوس الإيطالي عام 1982 مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني.
 
وضمت قائمة أغلى 8 لاعبين في تاريخ كرة القدم بعد حساب التضخم، لاعبان فقط ما زالا ينشطان حاليا في الملاعب، وهما الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي حل سابعا، بقيمة 232 مليون جنيه إسترليني، عندما انتقل من نابولي إلى يوفنتوس عام 2016 مقابل 79 مليون جنيه إسترليني، والبرازيلي نيمار، الذي جاء في المركز الثامن والأخير، بقيمة بلغت 199 مليون جنيه إسترليني، بعدما انضم لباريس سان جيرمان قادما من برشلونة في العام 2017.
 
ولم يطرأ أي تغيير على قيمة نيمار بعد حساب فروق تضخم العملة، لذلك فهذه الصفقة هي الأقل تكلفة بين اللاعبين 8 المذكورين في التقرير.
 
وفيما يلي قائمة أغلى 8 لاعبين على مر التاريخ بعد حساب فروق تضخم العملة:
 
أغلى 8 لاعبين في التاريخ بعد حساب التضخم.. الصدارة لرونالدو ونيمار يتذيل
thesun.
1- البرازيلي رونالدو - 380 مليون جنيه إسترليني  (من إنتر ميلان إلى برشلونة مقابل 25 مليون جنيه إسترليني).
 
2- الأرجنتيني دييغو مارادونا - 300 مليون جنيه إسترليني (من برشلونة إلى نابولي مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني).
 
3- الفرنسي ميشيل بلاتيني - 295 مليون جنيه إسترليني (من سانت إتيان إلى يوفنتوس مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني).
 
4- الإيطالي كريستيان فييري - 295 مليون جنيه إسترليني (من لاتسيو إلى إنتر ميلان مقابل 41 مليون جنيه إسترليني).
 
5- الهولندي فان باستن - 289 مليون جنيه إسترليني (من أياكس إلى ميلان مقابل 1 مليون جنيه إسترليني).
 
6- الأرجنتيني عمر غابرييل باتيستوتا - 247 مليون جنيه إسترليني (من فيورنتينا إلى روما مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.
 
7- الأرجنتيني غونزالو هيغواين - 232 مليون جنيه إسترليني (من نابولي إلى يوفنتوس مقابل 79 مليون جنيه إسترليني.
 
8- البرازيلي نيمار - 199 مليون جنيه إسترليني (من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 199 مليون جنيه إسترليني).
روسيا اليوم
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