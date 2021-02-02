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بعد انكشاف سر النصف مليار.. مفاجأة أخرى بين برشلونة وميسي

2
FEBRUARY
2021
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بعد تسرب العقد الذي يربط برشلونة بنجمه ليونيل ميسي بمبلغ يزيد على نصف مليار يورو، كشفت تقارير إعلامية حقيقة الوضع المالي المتأزم للنادي الإسباني، معلنة عن مبالغ ضخمة يدين بها لنجومه وعلى رأسهم أسطورة الأرجنتين.
 
ووفقا للصحيفة، يعاني برشلونة دينا يبلغ 1.173 مليار يورو، منها 730 مليونا ديون قريبة الأجل.
 
وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" أن النادي مدين بأجزاء من رواتب اللاعبين ومن بينهم ميسي.
 
وقال المصدر إن النادي كان عليه أن يدفع لميسي 72 مليون يورو قبل نهاية يناير الماضي، لكن لم يتم دفع سوى 8.5 ملايين، مما يعني أن النادي مدين له بـ63.5 مليون يورو من مستحقاته.
 
وقبل أسابيع قليلة، توصل فريق برشلونة إلى قرار بتأجيل إنفاق جزء من أرباح هذا الموسم، إلى المواسم القليلة المقبلة، مما وفر على النادي 172 مليون يورو.
 
وفي الواقع أثرت هذه الاتفاقية على معظم لاعبي الفريق بمن فيهم ميسي.
 
وكانت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" قد فجرت خبرا صادما يكشف المبالغ الضخمة التي يتقاضاها ميسي مع برشلونة، حيث جنى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني إجمالي دخل يتخطى 555 مليون يورو بين نوفمبر 2017 ويونيو 2021.
 
وعنونت "إل موندو" تقريرا فند تفاصيل الأرقام الهائلة للعقد الذي وقعه ميسي في نوفمبر 2017 وينتهي الصيف المقبل: "العقد الفرعوني لليو ميسي الذي يغرق برشلونة".
 
وبحسب الصحيفة "يرتفع العقد إلى إجمالي 555.237 مليون يورو موزعة على 4 مواسم حتى انتهائه في 30 يونيو المقبل. هذا الرقم هو مجموع راتبه الثابت وحقوق صورته وسلسلة من المكافآت غير المنشورة حتى الآن، ورسوم ومجموعة مكافآت متوقفة على أهداف محددة".
 
وتابعت: "نال اللاعب 511.299 مليون يورو، أي نحو 92 بالمئة من الإجمالي حتى الآن".
 
وشرحت أن "المبلغ الصافي، بعد حسم الضرائب (...) وخصومات الضمان الاجتماعي يمثل أكثر من نصف هذا المبلغ: نحو 297 مليون يورو".
 
ومن دون احتساب حقوق الصورة، يحصد ميسي 138.8 مليون يورو (صافي 74.9 مليونا) سنويا، أي 380 ألف يورو (صافي 210 آلاف يورو) يوميا.
 
وبعد توقيعه عقدا جديدا مع برشلونة، حصل ميسي تلقائيا على مكافأة تمديد بلغت أكثر من 97 مليون يورو، حصدها على دفعتين في ديسمبر 2017 ثم ديسمبر 2018، وفي المناسبة عينها، ارتفع الشرط الجزائي في عقده من 250 إلى 700 مليون يورو.
 
وبحال إحرازه دوري أبطال أوروبا، ينال ميسي مكافأة بقيمة 3.5 مليون يورو، وهو ما لم يحدث منذ تمديد عقده.
 
في المقابل، إذا أحرز الدوري الاسباني (مرتان منذ 2017) تبلغ المكافأة 2.3 مليون يورو، والكأس المحلية (مرة) 591 ألف يورو.
 
ويحتوي عقد ميسي على 30 صفحة وهو "الأكبر في تاريخ الرياضة" بحسب اليومية الإسبانية، وقد بقي سريا حتى اليوم.
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