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تسريب تسجيل صوتي جديد يدين طبيب مارادونا.. "البدين يموت"

2
FEBRUARY
2021
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كشفت وسائل الإعلام عن تسجيل صادم لطبيب الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا من ليلة وفاته يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة للنجم الراحل.
 
نشرت صحيفة "Infobae" الأرجنتينية، مكالمة صوتية صادمة بين ليوبالدو لوكي طبيب الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، ومعالجته النفسية أوغوستينا كوساشيف وكيف تعاملا مع توقف قلبه.
 
وأثار تقرير صحيفة "Infobae"، مزيدا من الجدل بشأن وفاة دييغو مارادونا، مع تسريب مكالمة صوتية تحدث فيها ليوبولدو لوكي بطريقة غير لائقة قبل وفاة أسطورة نابولي الإيطالي بدقائق معدودة.
 
وقال لوكي، طبيب الأعصاب الخاص بمارادونا، والذي أجرى له جراحة في رأسه قبل وفاته، خلال محادثات له مع المعالجة النفسية أغوستينا كوساشيف للأسطورة الأرجنتينية وقتها "هذا الرجل البدين سيموت، يبدو أنه يعاني من سكتة قلبية، ليس لدي فكرة عما فعله، ولكني ذاهب لهناك".
 
وسبق أن تعرض لوكي للاتهام بالقتل غير العمد في قضية وفاة مارادونا، بعد جلسة استماع لبنتي الأسطورة الأرجنتينية، وقد أظهرت دالما مارادونا، نجلة دييغو، استياء كبيرا إزاء التسريب الأخير لطبيب والدها السابق.
 
وكتبت دالما عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "آمل أن تتحقق العدالة. لكننا نعرف أيضا أن الشخص الذي قدمك لوالدي وقام بتعيينك وكان يدفع لك هو ماتياس مورلا. أنا استمعت للمكالمة الآن بين لوكي والمعالجة النفسية، وتقيأت".
 
وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر الماضي عن عمرٍ ناهز الـ60 عاما، بعد إصابته بسكتة قلبية، خلال وجوده بمنزله الشخصي الواقع بإحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
 
وتم فتح تحقيق مع الفريق الطبي لمارادونا بتهمة الإهمال في علاجه والعناية به بعد خضوعه لجراحة دقيقة على مستوى المخ أسابيع قبل وفاته.
روسيا اليوم
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