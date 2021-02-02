سلة: نتائج الأسبوع الثاني لبطولة الجالية اللبنانية في الامارات

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استكملت بطولة الجالية اللبنانية بكرة السلة في الامارات العربية المتحدة من تنظيم " سبورتس مانيا - دبي" وتحت إشراف مجلس دبي الرياضي والاتحاد الاماراتي في كرة السلة.

هذه البطولة هي الأولى من نوعها في الامارات حيث تجمع ثمانية فرق مؤلفة من لاعبين لبنانين مغتربين في الامارات.

وفي ما يلي نتائج الأسبوع الثاني: فاز فريق بيبلوس على فريق بيروت وكان أفضل لاعب في المباراة أحمد طرطوسي .وفي المباراة الثانية فاز فريق طرابلس على فريق صيدا وكان شربل صوايا أفضل لاعب في المباراة. أما في المباراة الثالثة فقد حقق فريق زحلة فوزه الثاني في البطولة على حساب فريق صور وكان أفضل لاعب كريم غندور. واختتم الاسبوع بفوز فريق بعلبك على فريق جونيه ونال جمال منيمنة جائزة أفضل لاعب في المباراة.