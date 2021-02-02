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ليبرون يقود ليكرز للفوز 107-99 على هوكس

2
FEBRUARY
2021
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أحرز ليبرون جيمس 21 نقطة، من بينها آخر تسع نقاط في المباراة، وقدم أداء دفاعيا رائعا ليقود لوس انجليس ليكرز للفوز 107-99 على أتلانتا هوكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.
 
وقلص أتلانتا تأخره بفارق عشر نقاط إلى نقطة واحدة عندما سجل جيمس تصويبة ثلاثية قبل دقيقة واحدة و12 ثانية على النهاية ليعيد الزخم إلى فريقه.
 
وتدخل جيمس بعد ذلك ليمنع كلينت كابيلا من التسجيل ثم سجل في الجهة الأخرى ليوسع الفارق إلى ست نقاط لصالح ليكرز حامل اللقب.
 
وتصدر أنطوني ديفيز لاعبي ليكرز وسجل 25 نقطة وأضاف دينيس شرودر 16 نقطة أمام فريقه السابق.
 
وأحرز تراي يانج 25 نقطة ومرر 16 كرة حاسمة مع هوكس، بينما سجل جون كولينز 22 نقطة وكابيلا 16 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة.
 
ولعب هوكس بدون دياندريه هنتر بسبب شعوره بآلام في الركبة اليمنى.
 
وفي مباراته القادمة يلعب هوكس أمام دالاس مافريكس غدا الأربعاء بينما يعود ليكرز إلى دياره لمواجهة دنفر ناجتس يوم الخميس.
Reuters
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