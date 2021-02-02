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ساوثامبتون يستعير لاعب ليفربول الجديد لنهاية الموسم

2
FEBRUARY
2021
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قال ساوثامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه استعار الياباني الدولي تاكومي مينامينو من ليفربول حامل اللقب حتى نهاية الموسم.
وانضم لاعب الوسط المهاجم إلى ليفربول في يناير كانون الثاني العام الماضي قادما من رد بول سالزبورج النمساوي مقابل 7.25 مليونجنيه استرليني (9.93 مليون دولار).
 
وشارك مينامينو في 31 مباراة بجميع المسابقات مع ليفربول وسجلأربعة أهداف.
 
وقال رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون إن مينامينو (26 عاما)،الذي شارك في 26 مباراة دولية مع اليابان، سيوفر خيارا هجوميا جيدالفريقه في النصف الثاني من الموسم.
 
وأبلغ هازنهوتل موقع النادي على الإنترنت "أنا سعيد للغاية بانضمام مينامينو إلى تشكيلتنا في بقية الموسم الحالي".
 
وأضاف "هذا سيمنحنا بعض العمق الإضافي في تشكيلتنا في وقت مهم، وأتطلع إلى بدء العمل معه في التدريبات".
 
كما أكد ساوثامبتون انتقال المهاجم شين لونج على سبيل الإعارة إلى بورنموث المنافس في الدرجة الثانية حتى نهاية الموسم.
 
كما سيلعب المدافع يان فاليري في الدرجة الثانية حتى نهايةالموسم عقب إعارته إلى برمنجهام سيتي.
ويحل ساوثامبتون، الذي يحتل المركز 11، ضيفا على مانشستريونايتد في الدوري في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
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