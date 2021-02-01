اتحاد المبارزة يدعم رئيسه جهاد سلامة لانتخابات اللجنة الاولمبية

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اطلعت اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للمبارزة في اجتماع عقدته عبر تقنية "زوم" من رئيس الاتحاد جهاد سلامة على آخر تطورات انتخابات اللجنة الاولمبية اللبنانية وما يرافقها من احداث.



وجددت "دعمهما المطلق لترشيح سلامة لعضوية اللجنة الاولمبية اللبنانية، وقد رغبت الهيئة الادارية الاضاءة على انجازات الاتحاد اللبناني للمبارزة اقله في السنوات العشر الماضية، وهي الانجازات التي يترشح على أساسها سلامة لعضوية اللجنة الاولمبية اللبنانية".



وتضمنت الجردة عشرات الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في المحافل العربية والاقليمية والمتوسطية والقارية والدولية في كافة الفئات العمرية.



كما شارك لبنان في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية في لندن 2012 وريو دي جينيرو 2016 الى جانب مشاركات في دورة الألعاب الاولمبية للشباب في اعوام 2010 و2014 و2018 وفي بطولة العالم لذوي الاحتياجات الخاصة عام 2017".