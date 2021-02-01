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ميسي يصل إلى 650 هدفا وبرشلونة يثأر من بيلباو

1
FEBRUARY
2021
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هز ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان الشباك ليفوز برشلونة 2-1 على ضيفه أتليتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ويثأر لنفسه من الهزيمة أمام الفريق القادم من إقليم الباسك في نهائي كأس السوبر المحلية.
 
وسدد ميسي ركلة حرة في الشباك في الدقيقة 20 محرزا هدفه 650 مع برشلونة في اليوم الذي قرر فيه النادي إقامة دعوى قضائية ضد صحيفة إلموندو لنشرها تفاصيل عقد اللاعب الأرجنتيني.
 
وأهدر صاحب الأرض عدة فرص قبل أن يدرك بيلباو التعادل بعد أربع دقائق من الاستراحة عندما وضع جوردي ألبا الكرة بالخطأ في مرماه.
 
لكن غريزمان، الذي أحرز هدفين في الخسارة 3-2 في نهائي كأس السوبر، أعاد التقدم لبرشلونة في الدقيقة 74.
 
وهذا الفوز الخامس على التوالي في الدوري لفريق المدرب رونالد كومان ليتقدم بفارق الأهداف على ريال مدريد ولكل منهما 40 نقطة ويتأخران بعشر نقاط عن أتليتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة.
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