صلاح "لم يفكر" كثيرا.. ويتحدث عن "الفترة الصعبة"

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بهدفيه الرائعين في مرمى وست هام، بات النجم المصري محمد صلاح أول لاعب يسجل 20 هدفاً أو أكثر في مختلف المسابقات، في 4 مواسم متتالية لليفربول منذ 34 عاما، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية نقلا عن موقع "أوبتا» المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وكان نجم الهجوم الويلزي الشهير أيان راش آخر من حقق ذلك الإنجاز، ولكن في 6 مواسم متتالية من 1981-1982 الى 1986-1987.

وعلق صلاح عقب المباراة قائلا: "بصراحة لم أفكر في الموضوع، لكنني سعيد بتحقيقه (الإنجاز)، وفق ما نقلت "آس".

وتابع: "كنا بحاجة إلى الفوز لأننا لم نفز في المباريات السابقة والأداء كان جيداً أيضاً وسجلنا الأهداف، مضيفا: مررنا بفترة صعبة في الآونة الأخيرة وهذه المعاناة من اللازم أن نمر بها وأن نفشل في التسجيل وكل الفرق لم تسجل أيضا".

وتابع: أتمنى ان يكون الفوز على توتنهام (في الجولة السابقة) نقطة تحول بالنسبة لنا ولكننها نريد التركيز على المباريات المقبلة".

وتابعت "آس" نقل تعليقات الفرعون المصري الذي اعتبر أن مسؤوليته كانت كبيرة خلال مباراة وست هام في غياب زميليه فيرمينو وماني.

وكان النجم المصري قد وضع حدا لصيامه عن التهديف في البريميرليغ بطريقة رائعة بتسجيله هدفين ليفوز ليفربول حامل اللقب 3-1 على مضيفه وست هام يونايتد، الأحد.

ودبت الحياة في ليفربول بعد شوط أول خال من أي أحداث أمام المرمى باستاد لندن، وسجل صلاح هدفين بطريقة رائعة ليمنح النقاط الثلاث لفريقه.

وانطلق المهاجم المصري إلى قلب الملعب ليسدد بقدمه اليسرى في المرمى بعد 57 دقيقة - وهو هدفه الأول في الدوري منذ 19 ديسمبر- وضاعف النتيجة بإنهاء رائع لهجمة مرتدة في الدقيقة 68.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بعد 21 جولة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب مباراة أقل.