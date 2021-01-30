هزيمة مدوية لريال مدريد أمام ليفانتي بالليغا

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مني فريق ريال مدريد بهزيمة مدوية أمام ضيفه ليفانتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويدين ليفانتي بفوزه لكل من خوسي لويس موراليس (32) وروجر مارتي (78) فيما دوّن ماركو أسينسيو هدف الملكي الوحيد في الدقيقة 13.



وكان مارتي، لاعب ليفانتي، قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.



وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 40 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، بينما يرفع ليفانتي رصيده إلى 26 نقطة ويقفز للمركز التاسع.