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قرعة نارية لدوري أبطال آسيا 2021

29
JANUARY
2021
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أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال 2021، اليوم الأربعاء، في العاصمة الماليزية كولالمبور، خلال حفل افتراضي.
 
وتقام هذه النسخة من البطولة القارية بمشاركة 40 فريقا بدلا من 32.
 
وأسفرت قرعة غرب آسيا، عن المجموعات التالية:
 
المجموعة الأولى: الهلال السعودي– شباب الأهلي الإماراتي، استيكلول الطاجيكي - الفائز من أجمك الأوزبيكي والغرافة القطري.
 
المجموعة الثانية: الشارقة الإماراتي – تراكتور الإيراني، باختاكور الأوزبيكي  - الفائز من الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.
 
المجموعة الثالثة: الدحيل القطري – الأهلي السعودي، الاستقلال الإيراني - الشرطة العراقي.
 
المجموعة الرابعة: السد القطري –النصر السعودي، الوحدات الأردني – الفائز من العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.
 
المجموعة الخامسة: برسبوليس الإيراني –  الريان القطري، جوا الهندي – الفائز من الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي. 
 
وستلعب مباريات دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا خلال الفترة من الـ 14 إلى الـ 30 من أبريل، على أن تجرى مباريات الشرق في الفترة من الـ 21 من أبريل وحتى السابع من مايو.
 
وتقام مباريات دور الـ16 ضمن الأدوار الإقصائية خلال الفترة من الـ 13 إلى الـ 15 من سبتمبر، والدور ربع النهائي في الفترة من الـ 27 حتى الـ 29 من الشهر ذاته، إذ تجري المنافسة من جولة واحدة.
 
أما مباريات الدور قبل النهائي، فسيتم إقامته من مباراتين ذهاب وإياب في الفترة من 19-20 و26-27 أكتوبر، كما يقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب أيضا يومي الـ 21 والـ27 من نوفمبر.
روسيا اليوم
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