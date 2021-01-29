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بعد "سقطة كورونا".. رونالدو يخضع للتحقيق

29
JANUARY
2021
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ذكرت تقارير صحفية، أن نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، يخضع للتحقيق في إيطاليا، على خلفية الاشتباه في خرقه قيود الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
 
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن رونالدو اصطحب صديقته، جيورجينا روديريغيز، وذهب معها إلى منتجع فخم للتزلج، من أجل الاحتفال بعيد ميلادها السابع والعشرين.
 
وأضاف المصدر أن رونالدو وصديقته قصدا منتجع "كورماير" الذي يبعد بـ93 ميلا من مدينة تورين، وهو ما يعني أن عبر من منطقة بيدمونت صوب فالي دوستا، لأجل قضاء إجازة من يومين.
 
 وكتبت صحيفة "كوريير ديلو سبورت"، أن لاعب يوفنتوس وصديقته نزلا بفندق يفترض أنه مغلق في الوقت الحالي، بسبب تفشي وباء كورونا.
 
وتحظر السلطات الإيطالية، في الوقت الحالي، السفر بين المدن، من أجل إبطاء انتشار الوباء في البلد الأوروبي الذي يعد من الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم.
 
وظهرا رونالدو وجيورجينا على عربة ثلج، وهما يستمتعان بوقتهما، رغم وجود قرارات وقائية سارية في البلاد.
 
وكانت رودريغيز قد قضت عيد ميلادها السابق في نفس المنتجع، لكن رونالدو لم يكن إلى جانبها وقتئذ ولم يحضر المناسبة.
 
ولم يجر فرض أي غرامة على رونالدو وصديقته حتى الآن، لكن الفيديو الذي ظهرا فيه داخل المنتجع على المنصات الاجتماعية، تمت إزالته على الفور.
 
وذكرت المصادر أن رونالدو خضع للتحقيق بعد عودته إلى تورين، لكن الغرامة التي يواجهها اللاعب لن تكون باهظة، بل إنها زهيدة مقارنة بمداخيل "الدون".
 
ومن المرجح أن يدفع رونالدو 400 يورو، على خلفية خرق القيود، ويشكل هذا المبلغ ما يجنيه اللاعب في 7 دقائق فقط.
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