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ليفربول يحقق أول انتصار في 2021.. و"الفار" يصدم صلاح

29
JANUARY
2021
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عاد هجوم ليفربول للحياة وللانتصارات بفوز مستحق 3-1 على مضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس.
ومنحت أهداف روبرتو فيرمينو وترينت ألكسندر-أرنولد وساديو ماني الفوز لفريق المدرب يورغن كلوب بعد عرض رائع، ليحقق حامل اللقب أول انتصار له في الدوري منذ 19 ديسمبر الماضي ليستعد المركز الرابع.
 
وأنهى هدف فيرمينو في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول فترة استمرت 482 دقيقة بدون هدف لليفربول في الدوري.
 
وضاعف ألكسندر-أرنولد تقدم الضيوف في بعد دقيقتين فقط من نهاية الاستراحة، قبل أن يقلص بيير-إميلي هويبرغ الفارق عندما سجل أول أهدافه مع توتنهام بعدها بدقيقة واحدة ليمنح الفريق اللندني الأمل.
 
وعقب 4 دقائق فقط سجل محمد صلاح هدفا ثالثا لليفربول بتسديدة قوية بيسراه لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي وجود لمسة يد على فيرمينو في بداية الهجوم.
 
ومع تفكك دفاع أصحاب الأرض، سجل ماني الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 65، ليفشل فريق المدرب جوزيه مورينيو، الذي افتقد هدافه هاري كين للإصابة، في العودة للمباراة.
 
ورفع الانتصار السابع على التوالي لليفربول على توتنهام في كافة المسابقات رصيد حامل اللقب إلى 37 نقطة من 20 مباراة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي خاض مباراة أقل.
 
وفي المقابل ظل توتنهام، الذي كان بإمكانه التقدم أعلى من ليفربول في الترتيب، في المركز السادس برصيد 33 نقطة.
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