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كلوب: ما حدث كان استثنائيا.. لكن هناك "أمرا لا يصدق"

29
JANUARY
2021
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قال يورغن كلوب المديح لفريق بعد أدائه الشجاع وإنهاء فترة من التراجع بالفوز 3-1 على مضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس.
 
وغاب حامل اللقب عن الانتصارات في 5 مباريات متتالية في الدوري منها آخر 4 مواجهات بدون تسجيل هدف، لكنه بدا أقرب لمستواه المذهل بفضل ثلاثية روبرتو فيرمينو وترينت ألكسندر-أرنولد وساديو ماني لينتزع النقاط الثلاث.
 
وعاد ليفربول إلى المركز الرابع ورغم أنه ما زال يتأخر بـ4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، إذ قال كلوب إن ما حدث بمثابة تذكير أن البطل لم يبتعد بعد.
 
وأبلغ كلوب الصحفيين "كان (فوزا) جيدا. كان ضروريا أيضا. إنه توقيت مناسب للعودة قليلا. ما زلنا في المنافسة وهذا جيد. الآن سنعود إلى ليفربول ثم سنأتي لمواجهة وست هام".
 
وأنهى هدف فيرمينو في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول فترة صيام طويلة عن التسجيل لليفربول الذي كان خطيرا في كل هجمة في الشوط الثاني.
 
وقال كلوب: "أنا سعيد تماما بالأداء، ونعم الأمر يعود للاعبين. قدموا أداء جيدا. كان أداء شجاعا في مواجهة وحش الهجمات المرتدة وهذا حقيقي وما يجعل الفوز استثنائيا. بالنسبة لليلة كان أداء جيدا".
 
واضطر كلوب لإجراء تغييرات في ثنائي الدفاع وأشرك جوردان هندرسون وجويل ماتيب بعد استبعاد فابينيو لإصابة عضلية.
 
وتعرض ماتيب لإصابة في الكاحل خلال الفوز ومع غياب فيرجيل فان دايك وجو غوميز فلا يملك كلوب الكثير من الحلول الدفاعية.
 
وأضاف المدرب الألماني "ما زلنا نملك بعض الحلول. ليس كثيرة حقا، ما حدث في الدفاع أمر لا يصدق، لا يصدق حقا".
 
ورغم استمرار أزمة الإصابات الدفاعية نجح ليفربول أخيرا في إنهاء صيامه عن الأهداف لمدة 482 دقيقة عندما افتتح فيرمينو التسجيل.
 
وقال كلوب: "أهدرنا عدة فرص أمام بيرنلي، واليوم هدمنا الحائط وهذا جيد. من السهل فقدان (الثقة)، هذا هو الوضع لكن من الممكن استعادتها أيضا. إنه ليس ضوء يمكنك إيقافه وتشغيله. يجب أن تعود في الوقت المناسب".
 
وتابع: "أحرزنا الأهداف في التوقيت المناسب، اللاعبون المناسبون أحرزوا تلك الأهداف، لذا كل شيء كان جيدا بغض النظر عن هدف (توتنهام)".
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