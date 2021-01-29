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بوكيتينو يكشف موقفه من رحيل مبابي.. وتوقعاته

29
JANUARY
2021
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قلل ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جرمان الجديد من تقارير رحيل المهاجم كيليان مبابي عن حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا العام.
 
وارتبط مبابي، الذي يتبقى في عقده مع النادي الفرنسي 18 شهرا، في وسائل إعلام إسبانية بكثافة بانتقاله إلى ريال مدريد.
 
وظهر مبابي على غلاف صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية، الخميس، مع تقرير يشير إلى أن ريال مدريد ينتظر منحه المهاجم البالغ عمره 22 عاما والفائز مع فرنسا بكأس العالم الضوء الأخضر قبل التحرك للتعاقد معه.
 
وقال المدرب الأرجنتيني لصحيفة ماركا: "يوجد الكثير من الشائعات، لكني أراه سيظل في باريس سان جرمان لفترة طويلة وهذا ما يريده النادي. أضعه في خططنا طوال الوقت الذي سنظل فيه في النادي".
 
وأضاف بوكيتينو "بالتأكيد إنه (مبابي) بحاجة لاتخاذ قرار بشأن مستقبله، لكن ما نراه هو شخص سعيد للغاية هنا وملتزم تماما بالمشروع الرياضي للنادي".
 
وتابع: "يمثل العمل مع مثل هذه المجموعة من اللاعبين الموهوبين تحديا ويحتاج نوعا من التوفيق للمدرب. إنهم يجعلونك مدربا أفضل بكثير".
 
ولم ينجرف بوكيتينو (48 عاما)، الذي حل بدلا من الألماني توماس توخيل في بارك دي برينس هذا الشهر، إلى التكهنات التي ربطت بين انتقال مواطنه ليونيل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جرمان.
 
وقال: "مهما قلت عن هذا الوضع، فسوف يساء تفسيره، فأنا سعيد للغاية بالمتاح لدي من لاعبين هنا. يمكن لأفضل اللاعبين الانسجام مع أي فريق وفي أي دوري في العالم".
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