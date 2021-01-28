كأس إيطاليا.. يوفنتوس يقسو على سبال برباعية ويضرب موعدا مع إنتر ميلان في نصف النهائي

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حقق يوفنتوس فوزا عريضا على حساب ضيفه سبال برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية يوفنتوس كل من الإسباني ألفارو موراتا من ركلة جزاء وجيانلوكا فرابوتا والسويدي ديان كولوسيفسكي وفيديريكو كييزا في الدقائق 16 و33 و78 و90+4 على الترتيب.

وغاب عن المباراة نجما "السيدة العجوز" البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا اللذين فضل أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس إراحتهما في مباراة اليوم.

وبهذا الفوز، تأهل يوفنتوس للدور نصف النهائي من المسابقة، ليضرب موعدا ناريا مع إنتر ميلان الذي فاز بدوره على جاره ميلان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن الدور ربع النهائي.