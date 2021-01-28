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قصة أسهل فوز وأسرع نزال في تاريخ الملاكمة بالوزن الثقيل

28
JANUARY
2021
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شهد عام 2018 واحدة من أكثر اللحظات "غرابة" في تاريخ الملاكمة عندما غادر كورتيس هاربر الحلبة بعد جرس إعلان بداية النزال.
 
ووضع الملاكم الأمريكي كلا من منافسه والجمهور في حيرة، فلا شيء ينذر بمثل هذه النهاية.
 
واتضح فيما بعد أن تصرف هاربر كان وراءه دافع بسيط للغاية، بهذه الطريقة احتج على الرسوم المنخفضة لخوض المواجهة.
 
بدأ ذلك عندما واجه هاربر، النيجيري إيفي أجاجبا في مباراة بالوزن الثقيل.
 
وبدأ كل شيء بإجراءات نزال الملاكمة: دخل اللاعبان الحلبة، واستمعا إلى تعليمات الحكم قبل اللقاء، ولمسا قفازات بعضهما البعض وذهبا إلى الزوايا المخصصة لكل منهما.
 
ولكن بعد ذلك كانت المفاجأة، دق جرس البداية، وذهب أجاجبا إلى وسط الحلبة وأصيب بالذهول عندما تسلق هاربر الحبال وغادر الحلبة نحو غرفة تبديل الملابس.
 
بالتاكيد تم استبعاد هاربر، من دون أي إصابة، وأعلن أجاجبا البالغ 26 عاما فائزا بأسهل فوز في مسيرته في أسرع نزال بتاريخ الملاكمة.
 
وزاد الملاكم الأمريكي من سوء إحصائياته الشخصية، حيث حقق عشية القتال مع النيجيري 13 انتصارا مقابل خمس هزائم، تاركا المجال أمام رواد مواقع التواصل الإجتماعي مفتوحا للسخرية منه وتحويله مادة دسمة للاستهزاء بأدائه.
 
فعلق أحد المغردين ساخرا: "الأداء الأسطوري لكورتيس هاربر".
 
لكن ما الذي تسبب في تصرف الملاكم "المجنون"؟ اتضح حديثا أن هاربر لم يكن راضيا عن مبلغ رسوم القتال، واعتبره مبلغا صغيرا جدا.
 
وشعر كيرتس بالإهانة وفي محادثة مع جوردان هاردي، الصحفي في شبكة B.B.C، قال: "إنه لم يحصل على أجر كاف للقتال".
 
الاحتجاج لم يحقق لكيرتس النجاح، ووفقا لـ BoxRec، بعد استبعاده أمام أجاجبا، لم يعد هاربر يشارك في النزالات الاحترافية، لكنه أعطى عالم الملاكمة مادة ساخرة.
 
فيما خاض الملاكم النيجيري 8 نزالات لاحقة بعد هزيمة هاربر، ولم يخسر قتالا واحدا وهو من بين أفضل 20 ملاكما بالوزن الثقيل.
روسيا اليوم
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