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"الفيفا" يترقب إعلان المدن المستضيفة لكأس العالم 2026

28
JANUARY
2021
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أنه يأمل الإعلان بحلول الربع الأخير من عام 2021 عن المدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2026.
 
وأكد "الفيفا" في بيانه أنه سيعقد عدة اجتماعات افتراضية مع اتحادات الدول المنظمة لكأس العالم (تنظيم مشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك)، اعتبارا من نهاية فبراير لتقييم الملاعب في 23 مدينة مرشحة لاستضافة مباريات البطولة.
 
وبعدها سيبدأ الاتحاد الدولي مشاورات مباشرة مع مسؤولي المدن المرشحة اعتبارا من أبريل هذا العام
 
وقال الفيفا: "مع الأخذ في الاعتبار الظروف المتغيرة باستمرار فيما يتعلق بوباء كوفيد-19، يستهدف الفيفا واتحادات الدول المنظمة للبطولة القيام بزيارات تفقدية للملاعب في المدن المرشحة اعتبارا من مطلع يوليو".
 
وسيختار "الفيفا" ما يصل إلى 16 ملعبا من 23 تقدمت بها الدول الثلاث في ملف الترشيح.
 
ومن المقرر أن تشهد منافسات كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المونديال.
Reuters
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