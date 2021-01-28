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يونايتد يسقط على أرضه أمام صاحب أسوأ سجل بتاريخ البريميرليغ

28
JANUARY
2021
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تلقى مانشستر يونايتد هزيمة مفاجئة 2-1 أمام ضيفه شيفيلد يونايتد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليترك مانشستر سيتي في الصدارة.
 
وخطف البديل أوليفر بيرك هدف الفوز في الدقيقة 74 بعدما ألغى هاري مجواير تقدم كين برايان في الشوط الأول للفريق الضيف الذي حقق انتصاره الثاني فقط في الدوري هذا الموسم.
 
ويعتلي سيتي القمة برصيد 41 نقطة متقدما بنقطة على يونايتد الذي خاض مباراة واحدة أكثر من جاره.
 
ودخل فريق المدرب كريس وايلدر المباراة وهو صاحب أسوأ سجل في تاريخ الدوري الممتاز بعد 19 مباراة كما لم يفز في أولد ترافورد منذ 48 عاما.
 
لكن بقيادة المدافع فيل جاجيلكا البالغ عمره 38 عاما أظهر الفريق العزيمة والكفاح للخروج من المأزق.
 
وفضل أولي جونار سولشار تغيير تشكيلته وترك فريد وسكوت مكتوميناي خارج التشكيلة الأساسية مما أثر على أسلوب يونايتد الذي افتقر للحدة والضغط وهو ما كان يقدمه ثنائي خط الوسط.
 
وتقدم شيفيلد، الذي يملك الآن ثماني نقاط، في الدقيقة 23 عندما حول برايان تمريرة جون فليك من ركلة ركنية بضربة رأس فشل ديفيد دي خيا حارس يونايتد في إبعادها وأظهرت الإعادة التلفزيونية أنه ربما تعرض للدفع من بيلي شارب مهاجم شيفيلد.
 
وزاد القرار من غضب يونايتد بعدما وضع أنطوني مارسيال الكرة في المرمى لكن الحكم احتسب خطأ ضد مجواير بعد تدخل على الحارس آرون رامسديل.
 
وافتقر فريق المدرب سولشار للقوة الدفاعية والإبداع في الهجوم مثلما حدث في الفترة الماضية لكنه أدرك التعادل عندما حول القائد مجواير، المولود في شيفيلد، ركلة ركنية من أليكس تيليس بضربة رأس قوية في الشباك.
 
ودفع يونايتد ثمن التردد الدفاعي إذ سدد بيرك كرة منخفضة لتصطدم في أكسل توانزيبي وأسفل العارضة إلى داخل المرمى.
 
وكان بيرك سعيدا بتحقيق فريقه أول فوز في أولد ترافورد منذ 1973.
 
وقال "نتيجة مذهلة، لم يكن هناك أي بديل عن الفوز اليوم حقا وأنا سعيد من أجل اللاعبين فقد قدموا أداء رائعا. إنه شعور رائع والمذهل بالنسبة لي هو تسجيل هدف الفوز. أنا سعيد من أجل اللاعبين وأتمنى الاستفادة من ذلك في مبارياتنا المقبلة".
 
وأضاف "أظهرنا شجاعة وعزيمة. أظهرنا شخصيتنا وعدم الاستسلام، لعبنا بشكل جيد في العديد من المباريات لكننا لم نكن ننتصر".
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