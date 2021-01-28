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"الخطأ الغبي".. تعليق دنماركي "لافت" بعد الفوز على مصر

28
JANUARY
2021
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لم يخف المدير الفني لمنتخب الدنمارك لكرة اليد، نيكولاي جاكوبسن، سعادته البالغة، بتأهل فريقه إلى نصف نهائي بطولة العالم 2021 على حساب مصر.
 
وخسرت مصر، الأربعاء، أمام الدنمارك برميات الجزاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بالتعادل 35 – 35 في منافسة اتسمت بالندية والإثارة مع كل دقيقة، وشهدت مواقف لا تتكرر كثيرا في مباريات كرة اليد.
 
وقال جاكوبسن عقب المباراة: "سعداء جدا.. ذهبنا لنصف النهائي، المباراة كانت بين فريقين متكافئين ارتكبنا أخطاء غبية في الوقت الإضافي تسببت في ضياع الفوز"، بحسب ما نقل موقع "فيلجول".
 
وتابع المدير الفني المخضرم: "مصر ارتكبت أيضا خطأ غبيا تسبب في تعادلنا ".
 
وتعادل المنتخب الدنماركي في الثانية الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني والأخيرة برمية جزاء احتسبت ضد إبراهيم المصري مدافع مصر لتعطيل اللعب، ليطرد الحكم اللاعب المصري أيضا.
 
وكانت مصر قد ارتكبت خطأ كارثيا آخر قبل 20 ثانية من نهاية اللقاء والنتيجة التعادل بين الفريقين 28-28، بينما كانت الكرة في حيازة منتخب الفراعنة.
 
وأجرى المنتخب المصري تغييرا بشكل خاطئ ليدخل لاعب الدائرة محمد ممدوح هاشم ليفقد المصريون الكرة وتنتهي المباراة بالتعادل قبل اللجوء إلى الوقت الإضافي.
 
 واعتبر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، هشام نصر، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية" أن "إمكانيات فريقنا خلال البطولة كانت تؤهلنا للصعود على منصة التتويج لكن رميات الترجيح حالت دون ذلك".
 
وأضاف نصر بعد دقائق من المباراة الحماسية: "اللاعبون بذلوا أقصى ما في طاقتهم أمام الدنمارك حتى اللحظة الأخيرة، واجهنا بطل العالم ببسالة وقتال على كل كرة، وصلنا إلى أبعد نقطة ممكنة في تلك المباراة."
 
وتابع رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: "أشكر الفريق على إعادة الجماهير من جديد لتشجيع كرة اليد من خلال الأداء اللافت لهم خلال مبارياتهم في البطولة".
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