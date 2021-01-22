تقرير: سان جيرمان سيتخلى عن التعاقد مع ميسي إذا لم يوافق على شرطه

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ذكرت صحيفة "La Gazzetta Dello Sport" الإيطالية، أن باريس سان جيرمان قد يتخلى عن فكرة التعاقد مع نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب المصدر، فإن السبب في ذلك هو الراتب المرتفع للنجم الأرجنتيني، الذي يتقاضى حاليا مع برشلونة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن باريس سان جيرمان غير مستعد حاليا لدفع مثل هذا الراتب لميسي، في ظل معاناة النادي من التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن ميسي سيتوجب عليه الموافقة على خفض راتبه للانضمام لسان جيرمان.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع برشلونة في يونيو المقبل، حيث يمكنه الرحيل عن الفريق مجانا، بعد أن فشل في محاولة لتأمين خروجه في الصيف الماضي، ولم يتخذ اللاعب البالغ عمره 33 عاما، أي خطوة لتجديد عقده مع الفريق الكتالوني حتى الآن.

وشارك ميسي في الموسم الحالي في 17 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين آخرين.

ويقضي "البرغوث" حاليا عقوبة إيقافه لمباراتين، فرضت عليه بعد طرده من مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، لاعتدائه على لاعب منافس.