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سواريز يقود أتليتيكو للفوز رغم تسجيل حارس إيبار ركلة جزاء

22
JANUARY
2021
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سجل ماركو دميتروفيتش حارس إيبار هدفا من ركلة جزاء لكن لويس سواريز هز شباكه بطريقة مشابهة في الدقائق الأخيرة ليمنح أتليتيكو مدريد الفوز 2-1 على مضيفه اليوم الخميس ويبتعد بفارق سبع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
 
 
وحصل إيبار على ركلة جزاء وتقدم الحارس الصربي لتنفيذها في شباك نظيره يان أوبلاك حارس أتليتيكو ليمنح أصحاب الأرض التقدم بعد مرور 12 دقيقة.
 
وأدرك سواريز التعادل لأتليتيكو قبل الاستراحة بخمس دقائق حيث سدد في شباك دميتروفيتش من زاوية ضيقة بعد مجهود من ماركوس يورينتي في قطع الكرة عند حافة المنطقة.
 
وأنقذ دميتروفيتش فرصة من جواو فيلكس قرب النهاية لكن الكلمة الأخيرة كانت لسواريز الذي حصل على ركلة جزاء بعد تدخل من أنايتز أربيا واعترض عليها إيبار ومدربه خوسيه لويس مينديليبار.
 
وحافظ سواريز على هدوئه ليضع الكرة في شباك دميتروفيتش ويحصد النقاط الثلاث لفريقه.
 
وتجاهل الحكم مطالب إيبار بالحصول على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد لمسة يد على ستيفان سافيتش مدافع أتليتيكو.
 
ولم يسبق أبدا للحارس دميتروفيتش (28 عاما) أن سجل من ركلة جزاء خلال مسيرته وأصبح أول حارس في الدوري الإسباني يهز الشباك منذ فعلها ناتشو جونزاليس حارس لاس بالماس عندما سجل من ركلة جزاء أمام أتليتيك بيلباو في 2002.
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