كلوب يعترف: إنها لكمة هائلة في الوجه

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انتهت، الخميس، مسيرة ليفربول، الذي لم يهزم في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار 68 مباراة على ملعبه "أنفيلد" بالخسارة أمام بيرنلي، بعد أن فشل حامل اللقب في التسجيل في 4 مباريات متتالية في "البريميرليغ"، للمرة الأولى منذ 21 عامًا.

الخسارة التي زادت موقف "الريدز" صعوبة هذا الموسم، لن تمضي من دون تداعيات على ما يبدو، فقد صعبت تماما من مهمة ليفربول في الحفاظ على اللقب وهو ما بدا في تصريحات المدير الفني الألماني يورغن كلوب، عقب المباراة.

ووفق ما نقل موقع "فوتبول 365" اعتبر كلوب أن الهزيمة "ليس من السهل أبدا شرحها".

وقال كلوب: "بكل الكلمات الإنجليزية، إنها لكمة هائلة في الوجه، أو أيا كان، إنها مسؤوليتي، هذا هو التفسير السهل. استحوذنا على الكرة كثيرًا وصنعنا بعض الفرص ولكن لم نستغلها، هذا أبقى المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، ومن ثم حصلوا على ركلة الجزاء، أخبرني (حارس المرمى) أليسون أنه لم يلمسه (لاعب بيرنلي)، لكنني لم أشاهد اللعبة مرة أخر".

واعتبر المدير الفني الألماني أنه "أمر صعب، ليس من السهل شرحه (..) لقد عمل اللاعبون الليلة بجد ولم نفز، إذا لم ينجح شيء ما عليك أن تبذل جهدًا أكبر، في كثير من الأحيان ، لفترة أطول. لم يكن من السهل خسارة تلك المباراة..".

واختتم كلوب حواره الحزين قائلا: "لا يمكننا تخيل السباق على اللقب في الوقت الحالي".

وبات ليفربول يتخلف عن المتصدر مانشستر يونايتد بـ6 نقاط كاملة بعد 19 جولة تمثل بالضبط نصف موسم لا يبدو واعدا بالنسبة للفريق.

يشار إلى أن كلوب تلقى انتقادات عدة بسبب عدم دفعه بالثنائي، المصري محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو، منذ بداية اللقاء، قبل أن يدخلهما معا متأخرا في الشوط الثاني بعد مرور حوالي ساعة من اللعب.