living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بتصريح رسمي.. اليابان تحسم أمر أولمبياد طوكيو

22
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نفت اليابان، بشكل قاطع، الجمعة، تقرير إعلامي بشأن إلغاء دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وأكدت التزامها تجاه تنظيمها، في خطوة ربما لن تفعل الكثير لإخماد المخاوف المحلية حول إقامة البطولة في ظل جائحة كورونا.
 
ورغم إعلان اليابان حالة الطوارئ بسبب موجة ثالثة من الإصابة بعدوى كوفيد-19، تعهد منظمو الأولمبياد بالضغط لانطلاقها في موعدها المحدد في 23 يوليو بعد عام من موعد انطلاقها الأصلي، بعد قرار تأجيلها في مارس من العام الماضي.
 
وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إنه "لا صحة" لتقرير صحيفة "التايمز" حول تركيز اليابان على إلغاء البطولة واستضافتها في موعد تالي متاح في 2032.
 
وأضاف مانابو ساكاي نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "ننفي بشكل قاطع هذا التقرير"، بحسب ما نقلت "رويترز".
 
كما نفت اللجنة المنظمة للأولمبياد التقرير وقالت إن كل شركائها بما فيهم الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية "يركزون" على استضافة البطولة في موعدها.
 
وفي رد فعل على التقرير، أكدت اللجنة الأولمبية الأسترالية ونظيرتها الأميركية أنهما ستواصلان الاستعداد للبطولة وفقا للجدول المعلن.
 
وأبلغ مات كارول الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأسترالية الصحفيين في سيدني الجمعة "للأسف يجب علي الرد على شائعات لا أساس لها بإلغاء أولمبياد طوكيو، هذه الشائعات تتسبب في قلق الرياضيين.
 
"أولمبياد طوكيو قائمة. الشعلة سيتم إشعالها في 23 يوليو2021".
 
ونشرت كل من اللجنة الأولمبية الأميركية والكندية على "تويتر" أنهما لم تحصلا على أي معلومات بشأن عدم إقامة الأولمبياد كما هو محدد.
 
ولم تتأثر اليابان بالجائحة مثل الاقتصادات الكبيرة الأخرى، لكن الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين بالعدوى أدت إلى غلق الحدود أمام غير المقيمين من الأجانب، وإعلان حالة الطوارئ في طوكيو ومدن كبرى أخرى.
 
وأظهرت استطلاعات رأي مؤخرا أن نحو 80 في المئة من اليابانيين لا يريدون إقامة الأولمبياد الصيف المقبل، بسبب مخاوف من زيادة عدد الرياضيين وتفشي الفيروس.
 
وفي مقابلة قبل ظهور تقرير "التايمز" قال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة إنه يأمل أن يساهم النجاح في توزيع لقاحات ضد فيروس كورونا في إقامة بطولة آمنة في أكبر حدث رياضي عالمي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout