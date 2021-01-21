سلة: بطولة الجالية اللبنانية في الامارات

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أطلقت " سبورتس مانيا دبي" بطولة الجالية اللبنانية بكرة السلة في الامارات العربية المتحدة تحت إشراف مجلس دبي الرياضي والاتحاد الاماراتي في كرة السلة.

هذه البطولة هي الأولى من نوعها في الامارات حيث ستجمع اللاعبين اللبنانين المغتربين في الامارات للتباري لمدة شهر على اللقب حيث سيحصل الفائز على جائزة نقدية بقيمة ١٠،٠٠٠ درهم بالاضافة الى جوائز قيّمة أخرى. وانطلقت البطولة الثلثاء ١٩ كانون الثاني الجاري بمشاركة ثمانية فرق: بيروت، صيدا، بيبلوس، زحلة، صور، بعلبك، طرابلس وجونيه.

وستقام جميع المباريات على أرض ملعب نادي الوصل الاماراتي وستنقل مباشرة على صفحة التواصل الاجتماعي Facebook - سبورتس مانيا.

وفي ما يلي النتائج المسجلة حتى الآن: فاز فريق طرابلس على فريق صور وكان أفضل لاعب في المباراة هادي صالح .وفي المباراة الثانية فاز فريق بيروت على فريق بعلبك وكان كيفن فضّول أفضل لاعب في المباراة.