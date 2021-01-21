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يوفنتوس يتوج بالسوبر الإيطالي ورونالدو يحقق رقما مبهرا

21
JANUARY
2021
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قاد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس إلى الفوز بلقب كأس السوبر الإيطالي بفوز ثمين 2 / صفر على نابولي الأربعاء.

وتغلب يوفنتوس على كبوته وانتزع فوزا غاليا على نابولي المتألق ليحرز الفريق لقب السوبر للمرة التاسعة (رقم قياسي) فيما تجمد رصيد نابولي عند لقبين فقط في البطولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى سجل رونالدو هدف التقدم في الدقيقة 64 ثم أحرز ألفارو موراتا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.


ورفع رونالدو "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 760 هدفا في المباريات الرسمية، ليصيح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، متجاوزا بفارق هدف اللاعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، الذي سجل 759 هدفا في مسيرته.

كما وقع رونالدو على هدفه رقم 20 في جميع البطولات التي شارك فيها مع "اليوفي" خلال الموسم الحالي، مقسمة بين 15 هدفا في الدوري الإيطالي و4 في دوري أبطال أوروبا، وذلك للموسم الـ15 على التوالي.

ويتربع كريستيانو رونالدو (35 عاما) على عرش صدارة هدافي الدوري "الكالتشيو"، برصيد 15 هدفا (ولدى فريقه مباراة مؤجلة ضد نابولي)، ويليه كل من الثلاثي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، والإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، برصيد 12 هدفا لكل منهم.

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