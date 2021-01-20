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والد ألابا يوضح حقيقة حسم ريال مدريد لصفقة نجله

20
JANUARY
2021
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نفى والد اللاعب النمساوي دافيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، الأنباء التي تحدثت عن اتفاق نجله مع ريال مدريد على الانضمام لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
 
 وقال جورج ألابا في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا يمكنني تأكيد الأخبار القادمة من إسبانيا، لم نوقع على أي شيء ولم يتم حسم أي شيء، وهناك الكثير من الأندية المهتمة به".
 
وجاءت تصريحات والد ألابا، ردا على تقارير صحفية إسبانية، اشارت إلى أن نادي ريال مدريد حسم صفقة ضم اللاعب النمساوي من صفوف بايرن ميونخ بشكل نهائي.
 
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أكدت أن ألابا وقع على اتفاق مبدئي مع ريال مدريد، للانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بداية من موسم (2021-2022).
 
وقالت إن المدافع النمساوي تلقى العرض الملكي يوم 2 يناير الجاري، بمجرد أن أصبح حرا في التفاوض والتوقيع لأي ناد، قبل أن يحصل الريال على موافقته وتوقيعه في الساعات الماضية.
 
وينتهي عقد ألابا، البالغ من العمر 28 عاما، مع النادي البافاري بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا في الوقت الراهن، بحيث ينضم إلى صفوفه الصيف القادم.
 
كما أكدت "ماركا"، اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بحضور طبيب من نادي العاصمة الإسبانية.
روسيا اليوم
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