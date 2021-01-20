living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أول ما قام به ميسي في غرفة الملابس بعد طرده من مباراة بيلباو

20
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت صحيفة "ماركا"، أول ما قام به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في غرفة تغيير الملابس، بعد طرده في مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.
 
ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن ميسي كان شديد اليأس في غرفة الملابس بعد نهاية المباراة، وأبدى خيبة أمله لما حدث، وقدم اعتذاره لزملائه.
 
ولم تنته مباراة السوبر الإسباني التي جمعت بين برشلونة وأتلتيك بيلباو يوم الأحد الماضي، بالطريقة التي أرادها ميسي وفريقه، حيث طرد الأرجنتيني ومني الفريق الكتالوني بهزيمة مريرة 2-3.
 
وبدا تأثر لاعبي برشلونة في الدقائق الأخيرة من المباراة، وتحديدا قائدهم ميسي الذي تلقى بطاقة حمراء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.
 
وبات ميسي مهددا بالغياب عن المباريات المقبلة لبرشلونة في مسابقتي كأس إسبانيا والدوري المحلي، إذ أشار الحكم خيسوس جيل مانزانو، الذي أدار لقاء بيلباو وبرشلونة إلى أنه طرد النجم الأرجنتيني بسبب ضربه لأحد المنافسين بذراعه بقوة مفرطة.
 
وإذا اعتبرت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الإسباني، أن سلوك ميسي كان عدوانيا، فقد يتم إيقافه من 4 إلى 12 مباراة، وإذا وجهت إليه تهمة أقل، فقد تقتصر مدة إيقافه على 3 مباريات كحد أقصى.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout