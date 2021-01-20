انجاز جديد لرياضة التزلج في بلد الأرز لبنان بطل الدول الصغرى في التزلج الألبي بـ 3 ذهبيات و3 برونزيات عبر فريق السيدات

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عادت بعثة الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج بعد مشاركتها في بطولة الدول الصغرى للتزلج الألبي التي أقيمت في مونتينيغرو بمشاركة عشر دول منضمة الى اتحاد الدول الصغرى وهي ألبانيا ،قبرص ،مونتينيغرو ،صربيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا ،ليتوانيا، البرتغال ،سان مارينو ولبنان .

وقد نظمت السباقات على مدى أربعة أيام في التعرج القصير والتعرج الطويل. وحقق الفريق اللبناني للسيدات من خلال اللاعبتين مانو عويس وكارلي إسكندر ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات برونزية حيث تمكن الفريق اللبناني من احتلال المركز الأول في البطولة.

وتأتي مشاركة الفريق اللبناني قبل بداية موسم التزلج في لبنان وتحضيراً للتصنيف الأولمبي الشتوي حيث ستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين العام المقبل .

وبعد تحقيق الانجاز الدولي الكبير، إتصل رئيس الإتحاد فريدي كيروز بأفراد البعثة وهنأهم على النتيجة الجيدة ورفعهم العلم اللبناني عالياً. كما شكرهم بإسمه وبإسم اللجنة الادارية وعائلة اتحاد التزلج على المجهود الذي بذل خلال البطولة مع العلم بأن الظروف لم تكن ملائمة للفريق اللبناني للاستعداد بشكل أفضل للبطولة عبر التمارين بسبب تأخر موسم التزلج في لبنان.

النتائج

وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:

*السيدات

اليوم الأول

-تعرج قصير: مانو عويس -المركز الثالث

كارلي إسكندر -المركز الثالث

اليوم الثاني

تعرج قصير: مانو عويس-المركز الأول

كارلي إسكندر-المركز الثالث

اليوم الثالث

تعرج طويل: مانو عويس-المركز الأول

كارلي إسكندر-المركز الثالث

اليوم الرابع

مانو عويس-المركز الأول

كارلي إسكندر-المركز الرابع

*الرجال

اليوم الأول

تعرج قصير: سيزار عرنوق-المركز ال11

نعيم فنيانس -المركز ال13

سيريل كيروز –المركز ال16

اليوم الثاني

تعرج قصير :سيزار عرنوق-المركز ال11

نعيم فنيانس -المركز ال13

سيريل كيروز –المركز ال17

اليوم الثالث

تعرج طويل: نعيم فنيانس -المركز التاسع

سيزار عرنوق -المركز ال12

سيريل كيروز –المركز ال13

اليوم الرابع

تعرج طويل :نعيم فنيانس -المركز العاشر

سيزار عرنوق -المركز ال11

سيريل كيروز –المركز ال15