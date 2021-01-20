living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روما الإيطالي.. هزيمة وخروج و"فضيحة إدارية جديدة"

20
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لم تمر أشهر قليلة على الخطأ الإداري الذي وقع فيه فريق روما الإيطالي وأسفر عن خسارته لمباراته الأولى في الموسم الجديد بنتيجة اعتبارية (3 أهداف دون رد) بقرار من الاتحاد الإيطالي، ليقع الفريق مجددا في خطأ إداري أغرب منه لكن هذه المرة في كأس إيطاليا. 
 
روما خرج من دور الـ 16 للكأس، الثلاثاء، بعد خسارته أمام سبيزيا بنتيجة 4 أهداف لهدفين بعد شوطين إضافيين، لكن الغريب أن الفريق أجرى 6 تغييرات على الرغم من أن المسموح في البطولة إجراء 5 تغييرات فقط!
 
الارتباك في فريق العاصمة الإيطالية حدث في الأشواط الإضافية بعد طرد لاعبين من الفريق في ظرف 30 ثانية فقط عندما كانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل بهدفين لكل فريق، وفقا لما أورده "فوتبول إيطاليا".
 
لم ينتبه إداريو الفريق إلى إجراء تغيير إضافي غير قانوني، وهو ما كان سيكلفهم خسارة المباراة بأي حال بقرار من الاتحاد حتى وإن كانوا فازوا على أرض الملعب.
 
ووفقا لقواعد البطولة ليس من مسؤولية الحكم المباراة أو حتى الحكم الرابع تنبيه الفريق بإجراء تغييرات أكثر من المسموح بها.
 
يشار إلى أن روما خسر مباراته الافتتاحية في الدوري الإيطالي أمام هيلاس فيرونا بعد خطأ إداري بترك اللاعب أمادوا ديوارا في قائمة فريق الشباب تحت 23 سنة، على الرغم تجاوزه هذا السن قبل أشهر عدة، ليقرر الاتحاد الإيطالي منح نتيجة المباراة إلى فيرونا على الرغم من انتهاء المباراة على أرض الملعب بالتعادل السلبي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout