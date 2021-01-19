ريال مدريد يراقب عن كثب وضع مبابي "الغاضب"

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طفت على السطح من جديد تكهنات حول اقتراب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، من الانضمام إلى ريال مدريد، بسبب عدم شعوره بالراحة مع فريقه.

وبدا مبابي غاضبا بعد استبدل في الدقيقة 79 من عمر مباراة فريقه أمام أنجيه، يوم السبت الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي "ليغ1"، من قبل خيسوس بيريز، مساعد المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي قام بمهام الأخير الخاضع للعزل بعد إصابته بفيروس كورونا.

وتحدثت تقارير صحفية عن مستقبل مبابي، في ظل عدم سعادته بفترته الحالية في باريس، ومع الانتقادات التي يتعرض لها بسبب مستواه هذا الموسم رغم تصدره لقائمة هدافي الدوري برصيد 12 هدفا.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن ريال مدريد يراقب عن كثب وضع مبابي حاليا بعدما تعرض اللاعب الشاب لانتقادات قوية من الإعلام الفرنسي مؤخرا بسبب تراجع مستواه، بالتزامن مع غموض موقفه من الاستمرار مع النادي الباريسي.

وحتى الآن لا يبدو أن مبابي منفتحا على فكرة تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يعزز شائعات رحيله، في ظل اهتمام عدة أندية بضمه، على رأسها ريال مدريد.

ويعد مبابي بمثابة الصفقة الحلم لكل من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وزين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي، علما بأن اسم اللاعب اقترن بـ"الميرينغي" منذ بداية ظهوره مع موناكو الفرنسي الذي تركه يرحل إلى باريس في 2017.