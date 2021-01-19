ديشامب يرد على دعوة استعادة بنزيما إلى منتخب فرنسا

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رد ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا على تصريحات ميشيل مولين المرشح لرئاسة الاتحاد الفرنسي في الانتخابات القادمة، والمتعلقة باستعادة المهاجم كريم بنزيما إلى صفوف "الديوك".

وقال ديشامب في حوار أجرته معه صحيفة "لو فيغارو": "هناك من يحب إثارة ضجة، لقد قرأت تصريحات ميشيل مولين المرشح لرئاسة الاتحاد الفرنسي في الانتخابات القادمة، وسأرد عليه رغم أنني أعلم أنني بذلك أغذي وسائل الإعلام بمادة دسمة، وستخدم تعليقاتي هذا الشخص، لأنه يعلم تماما أنه سيظهر على الساحة بإثارة مثل هذه الموضوعات".

وكان مولين قد صرح عبر الصحيفة الفرنسية ذاتها: "ديشامب موظف بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إذا كنت رئيسا للاتحاد، لأمرت ديشامب بإشراك بنزيما في المباريات، لأنه مهاجم رائع".

ورد المدير الفني للديوك: "يبدو أن (مولين) حصل على بعض الشهادات في التدريب، وقد تتاح له فرصة ليحل مكاني في تدريب المنتخب".

وشدد ديشامب: "بالطبع، لا أتحدث بجدية، لكن من يعرفني جيدا، يعلم تماما أن قراراتي نابعة من ضميري ومصلحة المنتخب الفرنسي".

وأشار: "بالنظر إلى أرقام خططنا الهجومية، فإنه نادرا وربما لم يحدث من قبل، أن امتلك منتخب فرنسا خط هجوم بنفس هذه الفاعلية".

وأتم ديشامب تصريحاته في هذا الشأن: "هذا هو الواقع حتى إن اعترفت به فئة قليلة".

وكان ديشامب صرح منذ أيام عبر قناة "RTL" الفرنسية بأنه لم ولن يسامح كريم بنزيما عما قاله في حقه، واتهاماته العنصرية له، مما سبب إيذاء للمدرب الفرنسي وعائلته.