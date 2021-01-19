living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موعد قرعة مونديال الأندية

19
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء، إلى مدينة زيوريخ السويسرية، لمتابعة حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر في الفترة بين 4 و11 فبراير المقبل.
 
وتقام مراسم القرعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستبث مباشرة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في موقع "يوتيوب".
 
وتشهد بطولة العالم للأندية مشاركة 6 أندية، هي بايرن ميونخ الألماني (بطل أوروبا)، والأهلي المصري (بطل إفريقيا)، وأولسان الكوري الجنوبي (بطل آسيا)، وتيغري أونال المكسيكي (بطل أمريكا الشمالية)، إضافة إلى بطل الدوري القطري، نادي الدحيل، وبطل أمريكا الجنوبية الذي لم تتحدد هويته بعد.
 
ويلعب عملاقا الكرة البرازيلية، بالميراس وسانتوس في نهائي كوبا ليبرتادوريس يوم 30 يناير الجاري، لتحديد ممثل قارة أمريكا الجنوبية في مونديال الأندية.
 
وكان "الفيفا"، أجرى بعض التعديلات على البطولة، بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، بسبب الإجراءات الصحية الجديدة المتخذة في البلاد جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
وقرر الاتحاد الدولي للعبة، إقامة البطولة على ملعبين فقط، المدينة التعليمية وملعب أحمد بن علي، بينما لن يتم استخدام ستاد خليفة الدولي الذي كان مقررا أن يستضيف مباراتين.
 
كما غير "الفيفا" موعد المباراة الأولى من البطولة، حيث ستقام يوم 4 فبراير بدلا من 1 فبراير، بينما سيقام النهائي على ستاد المدينة التعليمية يوم 11 من نفس الشهر.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout