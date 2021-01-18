اتحاد كرة الطاولة شكّل لجانه ودعا أنديته الى سحب الكشوفات

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عقدت الهيئة الإداريّة للإتحاد اللبناني لكرة الطاولة إجتماعها الثاني في مقرّ نادي المون لاسال - عين سعادة برئاسة رئيس الاتحاد جورج كوبلي وحضور جميع الأعضاء وإتخذّت المقررات التالية:

1-دعوة الأندية لسحب كشوفاتها من مقرّ الإتحاد الكائن في نادي الأدب والرياضة (كفرشيما) إبتداء" من 1 شباط حتى 5 شباط المقبل.

2- أخذ العلم بإلغاء بطولة العالم المقرّرة في بوسان - كوريا الجنوبية.

3-تعيين عضو الإتحاد المهندسة ريتا يصيبص مساعدة للأمين العام.

4- تأليف اللجان العاملة في الاتحاد كالآتي:

أ‌- اللجنة الإعلاميّة: عضو الإتحاد روي العقيقي (رئيسا") - الآنسة ندى عبد النور - عصام الخوند

ب‌- اللجنة الفنيّة: فادي قسيس (رئيسا") - ربيع حيدر (نائب رئيس) - إيلي رحباني (أمين السرّ)

ت‌- لجنة الحكّام: عضو الإتحاد ناجي حلاّل (منسّقا") - جوزيف عقيقي (دولي) – عماد مرعب (دولي شارة زرقاء) - ربيع الملّ (دولي شارة زرقاء) - غدير سبيتي (دولي) – مصطفى الدقدوقي (دولي).

ث‌- لجنة المنتخبات: عضو الإتحاد وسام شيري (رئيساً).

ج‌- لجنة الإشراف على المدربين: عضو الإتحاد سهاق بدينيان (رئيساً)

5- تسمية المهندس محمود بديع مديراً فنّياً للرجال واللاعبة الدولية لارا كجه باشيان مديرة فنّية للسيّدات.

6- دعوة المحافظات لتشكيل لجانها.

7- عقد خلوة للإتحاد في موعد يحدّد لاحقا".