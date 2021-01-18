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اتحاد كرة الطاولة شكّل لجانه ودعا أنديته الى سحب الكشوفات

18
JANUARY
2021
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عقدت الهيئة الإداريّة للإتحاد اللبناني لكرة الطاولة إجتماعها الثاني في مقرّ نادي المون لاسال - عين سعادة برئاسة رئيس الاتحاد جورج كوبلي وحضور جميع الأعضاء وإتخذّت المقررات التالية:
 
1-دعوة الأندية لسحب كشوفاتها من مقرّ الإتحاد الكائن في نادي الأدب والرياضة (كفرشيما) إبتداء" من  1 شباط حتى 5 شباط المقبل. 
 
2- أخذ العلم بإلغاء بطولة العالم  المقرّرة في بوسان - كوريا الجنوبية.
 
3-تعيين عضو الإتحاد المهندسة ريتا يصيبص مساعدة للأمين العام.
 
4- تأليف  اللجان العاملة في الاتحاد كالآتي:
 
أ‌- اللجنة الإعلاميّة: عضو الإتحاد روي العقيقي (رئيسا") - الآنسة ندى عبد النور - عصام الخوند
ب‌- اللجنة الفنيّة: فادي قسيس (رئيسا") - ربيع حيدر (نائب رئيس) - إيلي رحباني (أمين السرّ)
ت‌- لجنة الحكّام: عضو الإتحاد ناجي حلاّل (منسّقا") - جوزيف عقيقي (دولي) – عماد مرعب (دولي شارة زرقاء) - ربيع الملّ (دولي شارة زرقاء) - غدير سبيتي (دولي) – مصطفى الدقدوقي (دولي).
ث‌- لجنة المنتخبات: عضو الإتحاد وسام شيري (رئيساً).
ج‌- لجنة الإشراف على المدربين: عضو الإتحاد سهاق بدينيان (رئيساً)
5- تسمية المهندس محمود بديع مديراً فنّياً للرجال واللاعبة الدولية لارا كجه باشيان  مديرة فنّية للسيّدات.
6- دعوة المحافظات لتشكيل لجانها.
7- عقد خلوة للإتحاد في موعد يحدّد لاحقا".
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