إنتر يستعرض قوته أمام "السيدة العجوز" في مباراة قمة

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سجل نيكولو باريلا هدفا وصنع آخر ليساعد إنتر ميلان في الفوز بالقمة 2-صفر على يوفنتوس والتساوي مع الجار ميلان في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم كما وجه ضربة كبيرة لآمال حامل اللقب.

أن حول تمريرة باريلا العرضية إلى الشباك في الدقيقة 12 محرزا هدفه الأول في المسابقة مع إنتر.

وضاعف فريق المدرب أنطونيو كونتي التقدم بجدارة حين توغل باريلا نحو المرمى بعد تمريرة طويلة من اليساندرو باستوني وأنهى الهجمة بتسديدة أعلى الشباك ليؤكد الانتصار حيث عجز يوفنتوس عن تهديد إنتر بانتفاضة.

وهذا أول انتصار لكونتي في أربع مواجهات ضد الفريق الذي مثله لاعبا ومدربا ليرفع رصيد إنتر إلى 40 نقطة بالتساوي مع ميلان المتصدر الذي يزور كالياري الاثنين.

ويملك يوفنتوس مباراة مؤجلة لكنه يحتل المركز الخامس برصيد 33 نقطة وسط علامات استفهام حول قدرة فريق المدرب أندريا بيرلو على تحقيق اللقب للمرة العاشرة على التوالي.