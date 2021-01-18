أتلتيك بيلباو يقهر برشلونة ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإسباني

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توج نادي أتلتيك بيلباو بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على برشلونة بنتيجة 3-2 في الأشواط الإضافية في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.



تقدم أنطوان غريزمان بالهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 40 من الشوط الأول.



ثم أدرك أوسكار دي ماركوس التعادل لأتلتيك بيلباو في الدقيقة 42.



وفي الشوط الثاني، سجل أنطوان غريزمان الهدف الثاني له ولبرشلونة في الدقيقة 77.



ثم أحرز البديل أسيير فيلاليبري هدف التعادل القاتل لأتلتيك بيلباو في الدقيقة 90، ليذهب الفريقين إلى الأشواط الإضافية.



وفي الشوط الإضافي الأول، سجل إينياكي ويليامز الهدف الثالث لأتلتيك بيلباو بتسديدة متقنة في شباك مارك أندريه تير شتيغن في الدقيقة 94.