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مانشستر يونايتد وليفربول "حبايب"

17
JANUARY
2021
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حافظ مانشستر يونايتد على الصدارة بانتزاعه تعادلاً سلبياً من مضيفه وغريمه التقليدي ليفربول حامل اللقب، في المرحلة 19 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.


وحقق مانشستر يونايتد الاهم بكسبه نقطة واحدة عزز بها موقعه في صدارة الدوري التي انتزعها الثلثاء الماضي من ليفربول بالذات بفوزه على مضيفه بيرنلي 1-0، في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى، مواصلا سجله الخالي من الهزائم منذ سقوطه على ارضه امام أرسنال صفر-1 في الاول من تشرين الثاني الماضي.


ورفع مانشتر يونايتد رصيده الى 37 نقطة بفارق نقطتين امام ليستر سيتي الفائز على ساوثمبتون 2-صفر السبت، في افتتاح المرحلة.


في المقابل، واصل ليفربول الذي خاض المباراة الـ200 بإشراف مدربه الألماني يورغن كلوب في الدوري، نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل للمرة الثالثة في مبارياته الاربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز وبات ثالثا برصيد 34 نقطة، كما أنه أصبح مهدداً بالتدحرج الى المركز الرابع في حال فوز مانشستر سيتي على ضيفه كريستال بالاس لاحقا.


وهو التعادل الـ50 في 170 مواجهة مباشرة بين الفريقين في الدوري حيث الافضلية للشياطين الحمر بـ66 فوزا و55 خسارة.

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