living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مونديال اليد.. السيناريو الأمثل للفراعنة نحو اللقب

15
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز الأول في كأس العالم لليد 2021، على حساب منتخب تشيلي بنتيجة 35-29، الأربعاء، لتزيد آمال جمهوره بوصوله إلى دور متقدم في البطولة.
 
كما حصل اللاعب المصري، يحيى الدرع، على جائزة أفضل لاعب في اللقاء الافتتاحي للبطولة التي تستضيفها مصر حتى نهاية يناير الجاري، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة العالمية.
 
وبين الأمل واليأس، جاءت توقعات الجماهير وخبراء اللعبة المصريين، لمصير منتخب الفراعنة في كأس العالم لكرة اليد 2021، فما هو الطريق الأمثل للمنتخب المصري نحو اللقب؟.
 
نظام البطولة الجديد
 
تضم البطولة 32 منتخبا، يتم تقسيمها على 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل من الدور التمهيدي للبطولة أول 3 فرق من كل مجموعة، لينتقلوا إلى الدور الرئيسي 24 منتخبا، فيما يتحول الفريق صاحب المركز الأخير في كل مجموعة للمنافسة على كأس الرئيس.
 
وفي منافسات كأس الرئيس، سيتم تقسيم المنتخبات الثمانية متذيلة الترتيب على مجموعتين، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، يلعب كل منها 3 مباريات، تتم على أساسها إقامة مباريات تحديد المراكز من 25 حتى 32.
 
ويتواجه أول كل مجموعة على المركز 25، وثاني كل مجموعة على المركز 27، وثالث كل مجموعة على المركز 29، ورابع كل مجموعة على المركز 31.
 
وفي الدور الرئيسي من البطولة، يتم توزيع الـ24 منتخبا على 4 مجموعات، حيث سيتم دمج كل مجموعتين متجاورتين سويا في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات، على أن يتأهل كل منتخب إلى المجموعات الرئيسية بالنقاط التي حصدها من مواجهته مع المنتخبين اللذان تأهلا معه من الدور التمهيدي، وسيواجه فقط منتخبات المجموعة الأخرى التي اندمج معها.
 
ويشارك في دور الـ8 (ربع النهائي)، الأول والوصيف من كل مجموعة، وتُلعب المباريات بنظام خروج المغلوب، حتى الوصول إلى المباراة النهائية.
 
توقعات النقاد
 
ويسعى المنتخب المصري لمنافسة عمالقة اللعبة على لقب كأس العالم، في مهمة صعبة، نظرا للظروف الاستثنائية للمونديال هذا العام. وتقع مصر في المجموعة السابعة بجانب منتخبات السويد ومقدونيا الشمالية وتشيلي.
 
من جانبه، يقول مدرب نادي دبا الحصن الإماراتي، ولاعب منتخب مصري لكرة اليد السابق، محمد سمير كشك، إن على المنتخب المصري "التركيز بشكل مبدئي على الوصول إلى دور ربع النهائي من البطولة، ثم ستمثل كل مباراة من مباريات خروج المغلوب، ملحمة مستقلة، ربما تشهد مفاجآت بعزيمة لاعبي منتخب الفراعنة، وتحقيق فوز مفاجئ لمصر بلقب كأس العالم".
 
وأضاف كشك لموقع "سكاي نيوز عربية": "ليس أمام المنتخب المصري إلا خسارة لقاء واحد فقط في الدورين التمهيدي والرئيسي، ليضمن الوصول إلى الدور ربع النهائي. أتوقع صعود مصر بسهولة من الدور التمهيدي، لكن اللقاء الأصعب سيكون أمام منتخب السويد".
 
جدير بالذكر، أن المنتخب السويدي حقق بطولة العالم 4 مرات، كما حقق المركز الخامس في النسخة الماضية من البطولة. وعلى المستوى القاري أنهى الفريق بطولة أوروبا الأخيرة في المركز السابع، بعدما حصد وصافة النسخة التي سبقتها عام 2018.
 
ويتوقع كشك صعود منتخبات مصر والسويد والتشيك من المجموعة السابعة، وصعود منتخبات سلوفينيا وروسيا وكوريا الجنوبية من المجموعة الثامنة، على أن تجتمع تلك الفرق في مجموعة واحدة في الدور الرئيسي.
 
وتابع: "الفرص الأقوى في الدور الرئيسي، ستكون لثلاثة منتخبات هي السويد ومصر وسلوفينيا، ونأمل أن يكون المنتخب المصري أحد المتأهلين إلى ربع النهائي، ليحقق إنجازا كبيرا، ويكون ضمن الثمانية الكبار".
 
وكان قد حصد منتخب سلوفينيا المركز الرابع في بطولة أوروبا الأخيرة، ويعد أبرز المرشحين لصدارة المجموعة الثامنة.
 
وأشار كشك إلى أن غياب الحضور الجماهيري في البطولة، "سيؤثر سلبا على المنتخب المصري، لما يمثله من دافع قوي للاعبين على تقديم أفضل أداء ممكن"، مستشهدا بفوز أصحاب الأرض بآخر نسختين من البطولة.
 
وكان لاعب منتخب تشيلي، إروين فيوشتمان، قد أكد في تصريحات صحفية قبل لقاء الافتتاح، الأربعاء، أن فريقه "سيحاول استغلال غياب الجمهور المصري عن المدرجات"، إلا أن الفريق المصري نجح رغم غياب الجماهير في تحقيق فوز مهم على تشيلي في بداية البطولة.
 
واستطرد كشك: "في الأدوار النهائية من البطولة، تغيب التوقعات وتكون هناك المزيد من المفاجآت. نأمل أن يكون فوز مصر في أكثر من لقاء قبل دور الـ8، مثبتا لأقدام اللاعبين في مباريات خروج المغلوب".
 
يشار إلى أن أفضل مراكز الفراعنة ببطولة العالم لليد كانت إنجاز 2001، بالحصول على المركز الرابع في فرنسا. كما أنهى منتخب مصر النسخة الأخيرة من البطولة في المركز الثامن.
 
وختم كشك حديثه بالقول: "تملك مصر مجموعة مميزة من اللاعبين، مثل أسطورة اليد أحمد الأحمر، ويحيى الدرع، وعلي زين، ولاعب فيسبرم المجري يحيى خالد، ولاعب نيم الفرنسي محمد سند، وغيرهم من النجوم الذين نثق في قدرتهم على تحقيق مفاجأة ببطولة العالم".
 
وكان قد حقق منتخب مصر لناشئي كرة اليد، إنجازا تاريخيا بحصوله على بطولة كأس العالم للمنتخبات تحت سن 19 عاما، التي أقيمت في مقدونيا، ضاربا بكل توقعات النقاد قبل البطولة عرض الحائط.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout